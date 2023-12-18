Тренер Силкин назвал Сперцяна одним из лидеров «Краснодара»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.
«Сперцян — один из лидеров «Краснодара», он ведёт игру команды. Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.Сейчас «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024.
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