Экс-хоккеист Сергей Коньков не считает клуб «Ак Барс» достойным Кубка Гагарина

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Казанский «Ак Барс», который в напряжённой семиматчевой серии прошёл в первом раунде плей-офф «Автомобилист» из Екатеринбурга, не показывает игру, достойную чемпионов. Такое мнение высказал бывший хоккеист столичного «Динамо», ярославского «Локомотива» и сборной России Сергей Коньков.
В разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» он отметил, что команда из столицы Татарстана является очень боевитой, там собраны «крепкие ребята», способные навязать борьбу сопернику, а также несколько хоккеистов достаточно высокого класса.
Он, правда, признал, что «Автомобилист» также является крепкой и неуступчивой командой, с которой не было бы просто ни одному клубу КХЛ (Континентальная хоккейная лига. — Прим. ред.).
В следующем раунде плей-офф «Ак Барс» ждёт встреча с московским Динамо, которое в 1/8 финала прошло СКА из Санкт-Петербурга. Счёт в их серии был 4:2, соответственно, в пользу бело-голубых.
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«Однако нельзя сказать, что "Ак Барс" показывает по-настоящему чемпионскую игру. Такие команды, как правило, легко проходят соперников на первой стадии игр "на вылет". А казанцы серию с "Автомобилистом" дотянули до седьмого матча. Могли ведь и вовсе не выйти в 1/4 финала. Победа в решающем матче была одержана только в овертайме», — напомнил двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Он, правда, признал, что «Автомобилист» также является крепкой и неуступчивой командой, с которой не было бы просто ни одному клубу КХЛ (Континентальная хоккейная лига. — Прим. ред.).
В следующем раунде плей-офф «Ак Барс» ждёт встреча с московским Динамо, которое в 1/8 финала прошло СКА из Санкт-Петербурга. Счёт в их серии был 4:2, соответственно, в пользу бело-голубых.
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Александр Бойцов