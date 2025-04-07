«Саня, ты сотворил историю»: Дзюба поздравил Овечкина с рекордом

Александр Овечкин и Артем Дзюба (Фото: Инстаграм* @artem.dzyuba)
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своих соцсетях поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Саня, ты сотворил историю. Безумно за тебя счастлив, горд, что ты наш соотечественник. Трудно описать то, что ты испытал, ты творишь историю не только российскую, но еще и мировую», — обратил внимание футболист.
Дзюба полагает, что теперь Овечкин счастлив, поскольку у него появилось чувство выполненного долга.
«Всю карьеру шел — и достиг. Счастлив за тебя», — добавил футболист.
6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для российского хоккеиста в регулярных чемпионатах НХЛ. Он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» со счетом 1:4.
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Ольга Енгалычева