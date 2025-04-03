«Динамо» обыграло питерский СКА после отменённого из Москвы гола в свои ворота

Фото: istockphoto/vchal
В четвёртом матче 1/4 финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина столичное «Динамо» обыграло СКА из Санкт-Петербурга на площадке соперника и в присутствии почти 23 тысяч зрителей. Любопытно, что судьбу матча, завершившегося лишь во втором овертайме, решил звонок из Москвы.
Первые две игры в Москве остались за командой, которую когда-то курировало министерство внутренних дел, напоминает сетевое издание «Спортбокс.ру». Причём в этих матчах самая результативная команда регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сумела забросить всего лишь две шайбы, по одной — в каждой из двух проигранных встреч. Серия переехала в город на Неве, и тут армейца отыграли часть гандикапа, победив в третьей игре со счётом 5:3.
Четвёртый матч резвее начали хозяева, но москвичи не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, причём оторвавшись на две шайбы. Питерцы одну шайбу отыграли, затем сняли вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, но... получили ещё один гол в пустые ворота. Всё? Нет, зрители на «СКА-Арене» не поняли бы своих любимцев, если бы те опустили руки. Хоккеисты Северной столицы сделали почти невозможное: менее чем за пять минут они забросили две шайбы и перевели матч в дополнительное время (овертайм).
Первая дополнительная двадцатиминутка закончилась без голов, хотя там был и не реализованный СКА буллит, и удаление, которое не смогли использовать уже динамовцы. Без засчитанных голов. Дело в том, что после серии бросков и добиваний в площади ворот «Динамо» началась настоящая сутолока. Игроков петербургской команды завозили туда даже в том случае, если они видели, что места уже просто нет. Однако главный арбитр не давал свисток, а это значит, что он ещё видел шайбу, и она была не прижата голкипером. Наконец рефери сделал характерный жест, показав, что шайба пересекла линию ворот. Игроки СКА высыпали на лёд, поздравляя друг друга. К празднованию присоединились даже два вратаря, которые обычно скупы на эмоции. Однако комментатор предостерёг игроков и зрителей.
После долгой паузы главный судья матча, выступивший в роли конферансье, объявил, что шайба не засчитывается, так как один из игроков СКА оказывал воздействие на голкипера столичной команды. Гол был отменён.
А во втором овертайме москвичи добыли победу. Серия возвращается в столицу, но уже при счёте 3:1 в пользу «Динамо».
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Четвёртый матч резвее начали хозяева, но москвичи не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, причём оторвавшись на две шайбы. Питерцы одну шайбу отыграли, затем сняли вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, но... получили ещё один гол в пустые ворота. Всё? Нет, зрители на «СКА-Арене» не поняли бы своих любимцев, если бы те опустили руки. Хоккеисты Северной столицы сделали почти невозможное: менее чем за пять минут они забросили две шайбы и перевели матч в дополнительное время (овертайм).
Первая дополнительная двадцатиминутка закончилась без голов, хотя там был и не реализованный СКА буллит, и удаление, которое не смогли использовать уже динамовцы. Без засчитанных голов. Дело в том, что после серии бросков и добиваний в площади ворот «Динамо» началась настоящая сутолока. Игроков петербургской команды завозили туда даже в том случае, если они видели, что места уже просто нет. Однако главный арбитр не давал свисток, а это значит, что он ещё видел шайбу, и она была не прижата голкипером. Наконец рефери сделал характерный жест, показав, что шайба пересекла линию ворот. Игроки СКА высыпали на лёд, поздравляя друг друга. К празднованию присоединились даже два вратаря, которые обычно скупы на эмоции. Однако комментатор предостерёг игроков и зрителей.
«Давайте дождёмся, что скажет "военная комната"», — сказал человек, помогающий болельщикам лучше понимать происходящее на льду.Под «военной комнатой» он имел ввиду некую независимую арбитражную инстанцию, которая принимает решения в различных спорных ситуациях. Делают это загадочные и никому не известные люди на основании просмотра записей с различных видеокамер, расположенных над площадкой и даже в воротах. Излишне напоминать, что находится эта «тайная комната» в Москве.
После долгой паузы главный судья матча, выступивший в роли конферансье, объявил, что шайба не засчитывается, так как один из игроков СКА оказывал воздействие на голкипера столичной команды. Гол был отменён.
А во втором овертайме москвичи добыли победу. Серия возвращается в столицу, но уже при счёте 3:1 в пользу «Динамо».
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Александр Бойцов