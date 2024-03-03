Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды. Об этом «красно-синие» сообщили в своём Telegram-канале.
«В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», — отметили в пресс-службе ЦСКА, поздравив Дзагоева «с возвращением домой».33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении своей спортивной карьеры в ноябре 2023 года. Уроженец Северной Осетии — Алании является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.
С 2008 по 2022 годы Алан защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».
В сборной России Дзагоев выступал с 2008 по 2018 годы, сыграв за национальную команду 59 матчей и забив 9 мячей, а также войдя в символический клуб имени Игоря Нетто, объединяющий тех, кто сыграл за сборные СССР и России свыше полусотни игр.
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