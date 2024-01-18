Экс-футболист сборной России Жирков не планирует возвращаться в «Зенит»

Первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге Даниил Медведев чудом избежал поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против финна Эмиля Руусувуори. Кроме высших сил, помогла российскому теннисисту и изрядная воля к победе, так как он сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам.