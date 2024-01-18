Экс-футболист сборной России Жирков не планирует возвращаться в «Зенит»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Накануне, 17 января, стало известно о переходе защитника петербургского «Зенита» Данилы Кругового в московский ЦСКА. Своё мнение об этом трансфере высказал бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков, успевший в своё время поиграть за оба клуба, а также за лондонский «Челси».
Экс-футболист одобрил такое решение Кругового и его агентов, отметив, что тот смог бы стать игроком основного состава в любой команде Российской премьер-лиги (РПЛ), но в «Зените» слишком высока конкуренция, а положение капитана команды Дугласа Сантоса, играющего на той же позиции левого защитника, что и Данила, выглядят незыблемыми. В ЦСКА у него будет явно больше игрового времени.
К минусам перехода Жирков отнёс то, что по условиям соглашения между клубами Круговой остаток сезона проведёт в «Зените-2», несмотря на то, что является одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции. Остаётся надеяться, что Данила не растеряет форму за время вынужденного пребывания в дубле, уровень которого он давно перерос, отметил футболист.
На вопрос, не звали ли его обратно в «Зенит» из-за того, что на позиции левого защитника остался только один Дуглас Сантос, Жирков только рассмеялся.
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К минусам перехода Жирков отнёс то, что по условиям соглашения между клубами Круговой остаток сезона проведёт в «Зените-2», несмотря на то, что является одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции. Остаётся надеяться, что Данила не растеряет форму за время вынужденного пребывания в дубле, уровень которого он давно перерос, отметил футболист.
«Да куда мне! Я сейчас и двух метров не пробегу!», — самокритично высказался Жирков о своей спортивной форме.Напомним, Юрий завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года в возрасте 40 лет. Кроме перечисленных выше команд, он играл также за тамбовский «Спартак», «Анжи» из Махачкалы, московское «Динамо» и «Химки». Также на протяжении 16 лет, с 2005 по 2016 год, Жирков являлся основным игроком сборной России.
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Александр Бойцов