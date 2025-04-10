Экс-игрок «Зенита» Лепёхин не верит в скорое появление футболистов из России в топ-клубах Европы

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В ближайшее время не будет молодых футболистов из России, способных с ходу заиграть в каком-либо из пяти ведущих европейских чемпионатов. Последние удачные пример — Александр Головин и Матвей Сафонов, а неудачный — Арсен Захарян.
Такое мнение в разговоре со спортивным изданием «РБ Спорт» бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга, тренер Константин Лепёхин. Он отметил, что многие российские игроки просто не хотят никуда уезжать, потому что на Родине у них финансовые условия куда лучше, чем предлагаются за границей.
Он также добавил, что отечественные футболисты крайне редко надолго задерживаются в Европе. Как правило, они после одного-двух сезонов, проведённых в сильном чемпионате, возвращаются домой. Константин предположил, что причина этого кроется в российском менталитете. Тем не менее, он пожелал успеха всем, кто хочет себя попробовать в сильнейших европейских клубах.
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«Для попадания в европейский гранд нужно, чтобы совпало много факторов — договорённость между клубами, совпадение интересов президентов и тренеров, желание самого футболиста», — подчеркнул бывший игрок и тренер.
Он также добавил, что отечественные футболисты крайне редко надолго задерживаются в Европе. Как правило, они после одного-двух сезонов, проведённых в сильном чемпионате, возвращаются домой. Константин предположил, что причина этого кроется в российском менталитете. Тем не менее, он пожелал успеха всем, кто хочет себя попробовать в сильнейших европейских клубах.
«Буду только рад, если Сафонов будет ещё долго играть в "Пари Сен-Жермен", а в будущем кто-то из наших ребят окажется в "Манчестер Сити" , например», — сказал в заключение Лепёхин.
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Александр Бойцов