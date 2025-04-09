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Франческо Тотти получил эксклюзивную статуэтку от скульптора Ашота Погосяна

Франческо Тотти (Фото: Instagram*/ francescototti)

Франческо Тотти (Фото: Instagram*/ francescototti)

Бывшему капитану итальянской «Ромы» Франческо Тотти подарил эксклюзивную статуэтку ручной работы скульптор Ашот Погосян. Об этом пишет портал metaratings.ru. Уточняется, что на статуэтке футболист изображен в образе императора с мячом в руках и в бутсах. Подарок отражает значимость и величие Франческо Тотти в футбольном мире.
«С ранних лет, будучи человеком творческой натуры, я являюсь большим поклонником спорта в целом и футбола в частности. В своей скульптуре я стремился соединить эти два параллельных мира — мир искусства и мир спорта, создавая гармонию, в которой они переплетаются и дополняют друг друга», — прокомментировал Ашот Погосян.

Эта статуэтка не единственная. Перед этим Погосян создавал такую на 98-летие Никиты Симоняна и для бразильского футболиста Маркуса Эванжелиста ди Мораеса, известного как Кафу.

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09 апреля 2025, 14:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Экс-нападающий национальной сборной Армении по футболу Юрий Мовсисян готов помочь в развитии армянского футбола, если его попросят. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru.
«Скажу так: я всегда готов помочь армянскому народу и футболу. Если поступит предложение и люди будут за меня, я обязательно приеду в Армению, чтобы помочь армянскому футболу развиваться», — прокомментировал собеседник.

В феврале сообщалось об открытии уголовного дела по результатам проверки в Федерации армянского футбола. Речь шла о мошенничестве и отмывании денег. Болельщики армянской национальной сборной потребовали, чтобы глава Федерации Армен Меликбян покинул свой пост.

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#футбол
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Экс-хоккеист Сергей Коньков не считает клуб «Ак Барс» достойным Кубка Гагарина
09 апреля 2025, 13:58

Фото: istockphoto/vchal

Казанский «Ак Барс», который в напряжённой семиматчевой серии прошёл в первом раунде плей-офф «Автомобилист» из Екатеринбурга, не показывает игру, достойную чемпионов. Такое мнение высказал бывший хоккеист столичного «Динамо», ярославского «Локомотива» и сборной России Сергей Коньков.
В разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» он отметил, что команда из столицы Татарстана является очень боевитой, там собраны «крепкие ребята», способные навязать борьбу сопернику, а также несколько хоккеистов достаточно высокого класса.

«Однако нельзя сказать, что "Ак Барс" показывает по-настоящему чемпионскую игру. Такие команды, как правило, легко проходят соперников на первой стадии игр "на вылет". А казанцы серию с "Автомобилистом" дотянули до седьмого матча. Могли ведь и вовсе не выйти в 1/4 финала. Победа в решающем матче была одержана только в овертайме», — напомнил двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Он, правда, признал, что «Автомобилист» также является крепкой и неуступчивой командой, с которой не было бы просто ни одному клубу КХЛ (Континентальная хоккейная лига. — Прим. ред.).

В следующем раунде плей-офф «Ак Барс» ждёт встреча с московским Динамо, которое в 1/8 финала прошло СКА из Санкт-Петербурга. Счёт в их серии был 4:2, соответственно, в пользу бело-голубых.

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Черевченко: «Динамо» до последнего тура будет бороться за чемпионство
09 апреля 2025, 12:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший тренер российских команд Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении «Динамо» и оценил шансы клуба в борьбе за титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Мне нравится, как выглядит «Динамо», несмотря на утрату Тюкавина. Команда демонстрирует отличную игру в атаке, хотя в защите у них возникают трудности. Тем не менее, «Динамо» будет бороться за чемпионство до последнего тура наряду с «Краснодаром» и «Зенитом», — отметил Черевченко в интервью Metaratings.ru.
На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками после 23 туров. 12 апреля «бело-голубые» проведут выездной матч против «Пари Нижний Новгород», старт которого намечен на 14:30 по московскому времени.

Прежде сообщалось, что левый крайний полузащитник московского «Спартака» может покинуть команду этим летом. В рамках летнего трансферного окна руководство клуба готово рассмотреть предложения о его аренде с возможностью последующего выкупа.

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#краснодар
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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко не видит команду в топ-3 чемпионата РПЛ
09 апреля 2025, 10:21

Фото: istockphoto/Andreyuu

Столичному «Локомотиву» в нынешнем сезоне будет сложно попасть в тройку призёров чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.) Такое мнение высказал бывший наставник «железнодорожников» Игорь Черевченко.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru тренер отметил, что в матче 23-го тура против питерского «Зенита» его бывшие подопечные сыграли грамотно, надёжно и дисциплинированно в обороне и в целом демонстрировали по-настоящему качественную игру.

«"Локомотиву" будет тяжело попасть в топ-3. Зато молодые ребята за этот сезон наберутся опыта и в следующем сезоне будут бороться за самые высокие места», – сказал Черевченко.

Напомним, игра «Локомотива» с клубом из Санкт-Петербурга состоялась в минувшую субботу, 5 апреля, и завершилась вничью 1:1. Причём «железнодорожники» открыли счёт в середине второго тайма после ошибки вратаря «сине-бело-голубых» Латышонка и полузащитника Маркуса Вендела. Однако в концовке клуб из города на Неве сумел отыграться и сохранить ничейный счёт, несмотря на то, что доигрывал матч в меньшинстве после удаления Педро.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает в данный момент шестое место, имея в своём активе 41 очко. Лидирует «Краснодар», набравший 52 балла. Второе и третье места занимают «Спартак» и «Зенит». У обеих команд по 47 очков.

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#футбол
#спартак
#краснодар
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Легендарный футболист Франческо Тотти назвал лучших тренеров в своей спортивной карьере
Легендарный футболист Тотти назвал лучшими тренерами Моуриньо и Анчелотти
09 апреля 2025, 01:32

Фото: istockphoto/matimix

Знаменитый итальянский футболист Франческо Тотти считает лучшими тренерами, из тех, с кем ему доводилось работать за долгие годы своей карьеры игрока, португальца Жозе Моуриньо и своего соотечественника Карло Анчелотти.
Об этом «Император Рима» рассказал корреспонденту сетевого издания Metaratings.ru на церемонии вручения «Премии РБ» в Москве, где он был специальным гостем.

«На протяжении всей моей спортивной жизни у меня были прекрасные тренеры, тоже большие имена, но лично для меня самые лучшие — это Моуринью и Анчелотти», — сказал один из лучших игроков в истории итальянского футбола.

Напомним, Тотти всю свою карьеру, которая продолжалась 25 лет, провёл в «Роме», не изменяя клубу даже в нелёгкие времена, за что заслужил любовь и уважение болельщиков. Кроме тех, правда, которые считают своими кумирами игроков другого римского клуба — «Лацио». Всего на счету футболиста 785 матчей, в которых он забил 307 голов и сделал 205 результативных передач.

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