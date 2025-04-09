Франческо Тотти получил эксклюзивную статуэтку от скульптора Ашота Погосяна

Франческо Тотти (Фото: Instagram*/ francescototti)
Бывшему капитану итальянской «Ромы» Франческо Тотти подарил эксклюзивную статуэтку ручной работы скульптор Ашот Погосян. Об этом пишет портал metaratings.ru. Уточняется, что на статуэтке футболист изображен в образе императора с мячом в руках и в бутсах. Подарок отражает значимость и величие Франческо Тотти в футбольном мире.
«С ранних лет, будучи человеком творческой натуры, я являюсь большим поклонником спорта в целом и футбола в частности. В своей скульптуре я стремился соединить эти два параллельных мира — мир искусства и мир спорта, создавая гармонию, в которой они переплетаются и дополняют друг друга», — прокомментировал Ашот Погосян.
Эта статуэтка не единственная. Перед этим Погосян создавал такую на 98-летие Никиты Симоняна и для бразильского футболиста Маркуса Эванжелиста ди Мораеса, известного как Кафу.
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Никита Кротов