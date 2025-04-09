МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России к ОИ-2026

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Международный олимпийский комитет (МОК) переговаривается с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии. Об этом проинформировал журналистов спортивный директор организации Кит Макконнел.
«Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности», — сказал он.
Макконел добавил, что представители России и Белоруссии примут участие в ски-альпинизме, кроме того, спортсменов планируют вернуть в фигурное катание и конькобежный спорт. Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Милане и Кортина‑д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
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Никита Кротов