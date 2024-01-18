Экс-капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован за кокаин

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В допинг-пробе баскетболиста ЦСКА, бывшего игрока сборной России Никиты Курбанова обнаружены следы кокаина. 37-летний спортсмен получил дисквалификацию на три месяца.
Решение о дисквалификации баскетболиста было принято 10 января. Однако срок её отсчитывается с начала временного отстранения спортсмена, то есть с 20 октября, поскольку именно с того дня он не играл и не тренировался с командой. Таким образом, Никита Курбанов сможет возобновить спортивную карьеру уже 19 января.
Читайте также:
Глава WADA Банька пригрозил иностранцам санкциями за участие в Играх дружбы
Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг
WADA допустило нарушение при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе
Александр Бойцов