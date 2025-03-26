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Гаджи Гаджиев: Сборные Нигерии и Белоруссии — топы на фоне Гренады и Замбии

Гаджиев: Летние соперники россиян — это уровень на фоне Гренады и Замбии
Гаджи Гаджиев (Фото: РИА Новости/Саид Царнаев)

Гаджи Гаджиев (Фото: РИА Новости/Саид Царнаев)

Сборные Нигерии и Белоруссии, с которыми российская футбольная дружина сыграет в начале июня, — это вполне нормальные соперники, очень приличного уровня. Особенно на фоне команд Гренады и Замбии.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru выразил известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. Не преумаляя достоинств сборных из Карибского бассейна и Африки, белорусская и особенно нигерийская команда на их фоне смотрятся почти грандами, отметил специалист.

Такой вывод можно сделать даже исходя из рейтинга ФИФА, в котором Замбия занимает 87-е место, а Гренада и вовсе 174-е. Для сравнения, Белоруссия после серии неудачных матчей опустилась на 98-е место в этом списке. Однако команда из братской страны может дать бой любому сопернику из числа ведущих сборных мира и навскидку не слабее любой команды с Чёрного континента. Нигерия занимает 44-е место, всего на десяток позиций ниже России. Суперорлы (прозвище сборной - прим. ред.) почти без пауз участвуют в финальных стадиях чемпионата мира, а в 2023 году выиграли серебряные медали на Кубке африканских наций.

«Беларусь и Нигерия смотрятся нормальными соперниками на фоне Гренады и Замбии. Российский футбольный союз правильно делает, договариваясь о матчах с другими сборными. Сейчас мы не можем выбирать в соперники, кого мы хотим. Мы играем с теми, кто не против играть с нами», — сказал Гаджиев.

Также тренер и футбольный функционер добавил, что, учитывая многие далеко не спортивные моменты, он не понимает тех болельщиков и даже специалистов, которые утверждают, что российской национальной команде не следует играть с не самыми сильными соперниками.

«В 1997 году сборная России сыграла вничью с заведомо более слабыми киприотами, что во многом лишило нашу команду возможности поехать на чемпионат мира во Франции», — напомнил Гаджиев в заключение.

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#сборная россии
#футбол
Экс-футболист Егор Титов назвал сроки возвращения России на международную арену
Егор Титов: Россия через полгода начнёт возвращаться на международную арену
26 марта 2025, 16:57

Егор Титов (Фото: РИА Новости/Александр Ступников)

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия во всех турнирах, проводимых международными федерациями, и лишь кое-где допускаются в качестве нейтральных атлетов. О перспективах полноценного возвращения на мировую арену спортсменов и команд из России высказался бывший полузащитник футбольного Спартака и национальной сборной Егор Титов.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru он напомнил об идее проведения матчей между лучшими игроками и командами заокеанской Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги, где играют клубы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Такую возможность обсуждали во время телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я родился в СССР и помню все эти игры наших ведущих клубов против НХЛ. Была сенсация, полные трибуны, каждый матч — как финал. Сегодня это уже политический ход, чтобы в международных отношениях показать, что мы на правильном пути», — сказал бывший футболист.

Он признался, что сам любит хоккей и болеет, естественно, за московский «Спартак», поэтому, если такие матчи состоятся и его одноклубники будут в них участвовать, то он обязательно пойдёт поболеть за них на стадион.

Бывший капитан футбольного «Спартака» также не исключил, что возрождение таких суперсерий между хоккеистами НХЛ и КХЛ станет дополнительным и решающим толчком для возвращения всего российского спорта, всех спортсменов и команд из России на крупные официальные международные турниры.

«МОК подчиняется американцам, там главные спонсоры. Уверен, что в ближайшие полгода российский спорт начнёт возвращаться на международную арену. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде. Может, Россия сыграет и там, почему бы и нет?» — заключил Егор Титов

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#чемпионат мира по футболу
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«Нас будет не хватать»: Тарасова высказалась о чемпионате мира по фигурному катанию
Тарасова оценила стартовавший в США чемпионат мира по фигурному катанию
26 марта 2025, 15:30

Татьяна Тарасова (Фото: t-tarasova.ru)

Очередной чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в США с 25 по 30 марта. О стартующем турнире и о перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru специалист, которая сама воспитала немало чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр, призналась, что, конечно, будет следить за ходом соревнований, проходящих за океаном.

«Не буду ни за кого болеть, буду просто смотреть на выступление спортсменов. Смотреть турнир без россиян можно, но нас там не хватает», — сказала маститый тренер.

Тарасова констатировала, что российских фигуристов пока ещё никуда не пригласили, не допустили до международных турниров, так что чемпионаты мира и Европы будут проходить без участия спортсменов из России.

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#тренер
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#интервью
#фигурное катание
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«Вернёмся в Европу не с пустыми руками»: Наумов высоко оценил уровень футбольной сборной России
Экс-президент «Локомотива» Наумов высоко оценил уровень сборной России
26 марта 2025, 14:11

Фото: istockphoto/Rost-9D

Футбольная сборная России в товарищеском матче разгромила соперников из Замбии со счётом 5:0. Результат этой игры и общий уровень подготовки футболистов национальной команды оценил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.
В разговоре с корреспондентом сетевого издания Metaratings.ru он отметил, что такой матч не мог не порадовать болельщиков, и дело тут даже не в разгромном счёте и обилии голов на любой вкус. Дело в самом отношении российских футболистов к своей сборной и в той игре, которую они показали.

«Они выходят и играют на кураже, с удовольствием, им нравится общаться друг с другом. В таком составе мы вроде никогда не играли, но взаимопонимание такое, как будто команда играет уже пять лет. Ребята с удовольствием отдаются игре, и это очень радует», — сказал специалист.

Он отметил, что соперник был не самый сильный, хотя Замбия по уровню выше команды Гренады, которую россияне обыграли перед этим, причём с таким же счётом. Максим Глушенков, который ранее скептически отзывался об играх с соперниками типа Вьетнама и Кубы, вышел в основном составе и отметился хет-триком. Это значит, что футболисты отдают все силы игре за сборную, стараются показать свой максимум, считает футбольный функционер.

«Сборная у нас есть, и это не может не радовать. Когда нас наконец вернут в международные турниры, мы придём в Европу не с пустыми руками», — заключил Николай Наумов.

В последний раз соперники сборной России забивали гол в её ворота в октябре 2023 года. Тогда игра с Кенией закончилась со счётом 2:2. С тех пор команда Валерия Карпина одержала восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0.

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Общий счёт в последних матчах сборной России с соперниками стал 44:0
Сборная России в товарищеском матче со счётом 5:0 разгромила команду Замбии
25 марта 2025, 23:20

Фото: istockphoto/Rost-9D

На стадионе «Динамо» в Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Замбии. Россияне разгромили соперников со счётом 5:0.
По сравнению с предыдущей игрой с национальной командой Гренады, прошедшей 19 марта и завершившейся, кстати, с таким же счётом, в стартовом составе российской сборной вышел только один игрок — атакующий полузащитник питерского «Зенита» Максим Глушенков. Ему и суждено было стать главным героем матча — во встрече с соперниками из Африки футболист оформил хет-трик. Ещё по мячу забили защитник из «Ростова» Илья Вахания и хавбек столичного «Локомотива» Алексей Батраков.

Команда Валерия Карпина в последний раз пропускала мяч в свои ворота в матче с Кенией 16 октября 2023 года. Та игра закончилась со счётом 2:2. С тех пор российская национальная дружина одержала восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0. Следующую товарищескую игру сборная России проведёт против соперников из Белоруссии 10 июня.

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#игра
#сборная россии
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Сергей Коньков назвал «Локомотив» безоговорочным фаворитом в серии с «Торпедо»
25 марта 2025, 18:21

Фото: istockphoto/shironosov

Ярославский «Локомотив» должен без особых проблем преодолеть сопротивление «Торпедо» из Нижнего Новгорода в серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Железнодорожники просто на голову сильнее соперника.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» высказал бывший хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. По его словам, успех автозаводцев в этом противостоянии стал бы настоящей сенсацией.

«Шансы всегда есть у любой команды. Но "Локомотив" в его нынешней форме в серии с любым соперником будет фаворитом. И серия с "Торпедо" — не исключение, потому что ярославцы — сильнейшая команда во всей лиге. Это спорт, и противостояние может сложиться как угодно, но, на мой взгляд, "Локомотив" — однозначный фаворит», — сказал Коньков.

В нынешнем сезоне хоккеисты клуба из Ярославля стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» стало восьмой командой в Западной конференции. Серия до четырёх побед стартует 27 января. Первые два матча пройдут на домашней площадке «Локомотива».

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