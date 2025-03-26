Гаджи Гаджиев: Сборные Нигерии и Белоруссии — топы на фоне Гренады и Замбии

Гаджи Гаджиев (Фото: РИА Новости/Саид Царнаев)
Сборные Нигерии и Белоруссии, с которыми российская футбольная дружина сыграет в начале июня, — это вполне нормальные соперники, очень приличного уровня. Особенно на фоне команд Гренады и Замбии.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru выразил известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. Не преумаляя достоинств сборных из Карибского бассейна и Африки, белорусская и особенно нигерийская команда на их фоне смотрятся почти грандами, отметил специалист.
Такой вывод можно сделать даже исходя из рейтинга ФИФА, в котором Замбия занимает 87-е место, а Гренада и вовсе 174-е. Для сравнения, Белоруссия после серии неудачных матчей опустилась на 98-е место в этом списке. Однако команда из братской страны может дать бой любому сопернику из числа ведущих сборных мира и навскидку не слабее любой команды с Чёрного континента. Нигерия занимает 44-е место, всего на десяток позиций ниже России. Суперорлы (прозвище сборной - прим. ред.) почти без пауз участвуют в финальных стадиях чемпионата мира, а в 2023 году выиграли серебряные медали на Кубке африканских наций.
Также тренер и футбольный функционер добавил, что, учитывая многие далеко не спортивные моменты, он не понимает тех болельщиков и даже специалистов, которые утверждают, что российской национальной команде не следует играть с не самыми сильными соперниками.
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Такой вывод можно сделать даже исходя из рейтинга ФИФА, в котором Замбия занимает 87-е место, а Гренада и вовсе 174-е. Для сравнения, Белоруссия после серии неудачных матчей опустилась на 98-е место в этом списке. Однако команда из братской страны может дать бой любому сопернику из числа ведущих сборных мира и навскидку не слабее любой команды с Чёрного континента. Нигерия занимает 44-е место, всего на десяток позиций ниже России. Суперорлы (прозвище сборной - прим. ред.) почти без пауз участвуют в финальных стадиях чемпионата мира, а в 2023 году выиграли серебряные медали на Кубке африканских наций.
«Беларусь и Нигерия смотрятся нормальными соперниками на фоне Гренады и Замбии. Российский футбольный союз правильно делает, договариваясь о матчах с другими сборными. Сейчас мы не можем выбирать в соперники, кого мы хотим. Мы играем с теми, кто не против играть с нами», — сказал Гаджиев.
Также тренер и футбольный функционер добавил, что, учитывая многие далеко не спортивные моменты, он не понимает тех болельщиков и даже специалистов, которые утверждают, что российской национальной команде не следует играть с не самыми сильными соперниками.
«В 1997 году сборная России сыграла вничью с заведомо более слабыми киприотами, что во многом лишило нашу команду возможности поехать на чемпионат мира во Франции», — напомнил Гаджиев в заключение.
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Александр Бойцов