Стало известно, почему ЭСК РФС не разобрал запрос «Зенита» по жёлтым карточкам

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия во всех турнирах, проводимых международными федерациями, и лишь кое-где допускаются в качестве нейтральных атлетов. О перспективах полноценного возвращения на мировую арену спортсменов и команд из России высказался бывший полузащитник футбольного Спартака и национальной сборной Егор Титов.