Стало известно, почему ЭСК РФС не разобрал запрос «Зенита» по жёлтым карточкам

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Экспертная судейская комиссия российского футбольного союза (ЭСК РФС) не занимается разбором вторых желтых карточек. Об этом порталу metaratings.ru заявил экс-судья Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов.
Таким образом он прокомментировал, почему комиссия не рассмотрела запрос «Зенита» на непоказанные желтые карточки футболистам «Спартака» Наилю Умярову Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку.
Эксперт резюмировал, что для подобных моментов имеется инспектор.
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«ЭСК не разбирает вторые жёлтые карточки. Вообще. Были прецеденты в одной-двух играх, где они просто объяснили, что не дало показать вторую жёлтую карточку. Но это все касаемо только оценки. (…) Это видение арбитра на поле. Потому что это не какая-то драка, где надо было показывать прямые красные. Вторая жёлтая должна быть вопиющей», — прокомментировал Федотов.
Эксперт резюмировал, что для подобных моментов имеется инспектор.
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