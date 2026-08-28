Экс-тренер клубов РПЛ оценил перспективы ЦСКА и «Динамо»

28 августа 2026, 13:20

Экс-тренер Черевченко: ЦСКА и «Динамо» будут бороться за чемпионство в РПЛ

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер клубов РПЛ Игорь Черевченко заявил, что ЦСКА и «Динамо» наравне с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком» будут бороться за чемпионство в текущем сезоне. Его слова приводит Metaratings.ru.





Специалист отметил, что это «точно будет происходить» в первой половине чемпионата. Вместе с тем он добавил, что делать выводы после пяти-семи матчей пока рано.

«В самом начале сезона «Динамо» выглядело не очень примечательно. Но в последних матчах игра команды стала налаживаться. У «Динамо» все будет в порядке, как и у ЦСКА», — сказал собеседник издания.