Экс-тренер клубов РПЛ оценил перспективы ЦСКА и «Динамо»
Экс-тренер Черевченко: ЦСКА и «Динамо» будут бороться за чемпионство в РПЛ
Бывший главный тренер клубов РПЛ Игорь Черевченко заявил, что ЦСКА и «Динамо» наравне с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком» будут бороться за чемпионство в текущем сезоне. Его слова приводит Metaratings.ru.
Специалист отметил, что это «точно будет происходить» в первой половине чемпионата. Вместе с тем он добавил, что делать выводы после пяти-семи матчей пока рано.
«В самом начале сезона «Динамо» выглядело не очень примечательно. Но в последних матчах игра команды стала налаживаться. У «Динамо» все будет в порядке, как и у ЦСКА», — сказал собеседник издания.После пяти туров «Динамо» с четырьмя очками занимает седьмое место. 29 августа команда сыграет в гостях с «Локомотивом». ЦСКА с 11 очками расположился на третьей строчке, 28 августа «красно-синие» примут «Акрон». Обе встречи пройдут в рамках шестого тура РПЛ.