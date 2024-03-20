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Экс-тренер «Локомотива» Билялетдинов заявил о пользе Дзюбы для команды

20 марта 2024, 18:01
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба не является обузой для команды, а наоборот, может принести пользу.
«Если на этой позиции нужен человек с высокой скоростью, то к Дзюбе претензии. Сейчас скорость — не его конек. Но если строить комбинационную игру против соперника, который отходит назад и скоростному футболисту некуда бежать, то качества Дзюбы могут помочь», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.

Он добавил, что футболист также может сбросить головой, сам реализовать, еще мелкий фол, который ускользнёт от судьи.


Ранее бразильский помощник Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита» Вильям Оливейра позитивно охарактеризовал 17-летнего вингера Педро, отметив, что спортсмен обладает качествами, которые могут помочь команде.

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#спорт
#скорость
#спортсмен
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Футбольный эксперт Стрепетов назвал сербов серьёзными соперниками в матче
20 марта 2024, 17:50

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов заявил, что сербы в товарищеском матче с россиянами продемонстрируют полную отдачу, и нашей сборной надо быть к этому готовой.
Он добавил, что все давно соскучились по матчам с сильным соперником.

«Сербия – серьёзная команда, и это мы должны соответствовать её уровню на данный момент. Вот мы и посмотрим, как на данный момент наши сильнейшие, по мнению Карпина, футболисты, сыграют с сильной и мощной командой Сербии. Спасибо руководителям сербского футбола, что они с удовольствием едут к нам в гости», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Стрепетов.

Специалист поделился, что ожидает яркого, красивого футбола в предстоящем матче.

Ранее сообщалось, что перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии объявят минуту молчания в память о спортивном журналисте и телеведущем Василии Уткине.

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#спорт
#матч
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#рф
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«В память об Уткине»: Матч Россия – Сербия начнётся с минуты молчания
Матч сборных России и Сербии начнётся с минуты молчания в память об Уткине
20 марта 2024, 16:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии объявят минуту молчания в память о спортивном журналисте и телеведущем Василии Уткине. Об этом говорится в Telegram-канале национальной команды.
«Перед матчем России и Сербии на стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Василия Уткина, также будет объявлена минута молчания», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 19 марта, стало известно о смерти Уткина. Он скончался на 53-м году жизни. Первым о смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов. Причиной смерти мужчины стала закупорка кровеносных артерий в лёгких.

Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс».

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#мужчины
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35 подмосковных спортсменов принимают участие в финале зимних Игр паралимпийцев
20 марта 2024, 15:22

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

35 спортсменов представляют Подмосковье в финале зимних Игр паралимпийцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
19 марта стартовали соревнования в трех российских регионах. Всего в Зимних играх участвует порядка 400 спортсменов.

«В Ханты-Мансийске пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону и хоккею-следж, в Южно-Сахалинске — по горнолыжному спорту и керлингу на колясках в дисциплине «смешанные пары», а в Миассе определятся победители и призеры соревнований по парасноуборду. Завершатся Игры в конце апреля соревнованиями по керлингу на колясках в дисциплине «смешанные команды», которые пройдут в Новосибирске», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что ​торжественное закрытие игр состоится 30 апреля.

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#соревнования
#победители
#игры
#паралимпийцы
#подмосковье
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Лыжники Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России
20 марта 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелев стали победителями командного спринта на чемпионате России. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Большунов и Коростелев победили с результатом 18 минут 10,5 секунды. Примечательно, что Коростелев впервые завоевал золото на первенстве страны.

Второе место заняли спортсмены сборной Коми — Илья Семиков и Ермил Вокуев. Они отстали на 4,6 секунды. Третье место принадлежит представителям Республики Татарстан Ивану Горбунову и Сергею Ардашеву. Их результат составил 7,9 секунд.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов на чемпионате России прервал серию из 23 побед. Лыжник занял девятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 16 по 24 марта.

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#подмосковье
#чемпионат россии
#спортсмены
#лыжи
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Суд ЕС постановил исключить экс-пилота «Формулы-1» Мазепина из списка санкций
20 марта 2024, 13:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд Евросоюза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Согласно постановлению, семейная связь Никиты с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, является недостаточным основанием для его сохранения в данных списках. Ранее Мазепин выражал протест Совету ЕС о его попадании под санкции.

Напомним, в марте 2023 года суд Европейского союза позволил Мазепину въезд на территорию ЕС для участия в гонках «Формулы-1», но при условии выступления под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в Олипийских играх-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#санкции
#ес
#гонка
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Два турнира международной серии Swimcup проведут в Раменском
20 марта 2024, 12:07

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Два финальных весенних турнира международной серии Swimcup пройдут в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 31 марта и 21 марта в бассейне «Сатурн». В турнире за призовые места будут бороться около 450 спортсменов любителей и профессионалов.

«Традиционно хочется поблагодарить за поддержку министерство физической культуры и спорта Московской области. Мы со своей стороны стараемся создавать во время соревнований атмосферу праздника. В этом году участие в стартах принимают звёзды российской сборной. Здесь очень важен выбор локации, и Раменское, на мой взгляд, является идеальным местом. Москвичам и жителям Подмосковья удобно добраться до места соревнований, а бассейн «Сатурн» полностью соответствует требованиям для стартов такого уровня», – поделился организатор соревнований Евгений Безрученко.

Стоит отметить, что желающие могут подать заявку на один из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup. Также в день соревнований ведутся онлайн-трансляции.

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#раменское
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#онлайн
#плавание
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Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» сыграют в финальном туре чемпионата России
20 марта 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Несколько матчей сыграет подмосковная команда «Феникс» в финальном туре чемпионата России по следж-хоккею, который стартовал в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В полуфинальной серии игр до двух побед подмосковные следж-хоккеисты сыграют с командой «Югра» из Ханты-Мансийска. Вторую пару полуфиналистов составили команда «Удмуртия» из Ижевска и «АКМ-следж» из Тулы», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводятся с 19 по 28 марта в рамках Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Следить за ходом матчей можно на официальной странице Паралимпийского комитета РФ в сети «Вконтанкте» в разделе «Видео».

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#следж-хоккей
#чемпионат россии
#спорт
#московская область
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Воспитанник ступинского хоккея Плешков установил мировой рекорд
19 марта 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Артемий Плешков, выступавший за ХК «Капитан» из городского округа Ступино, установил мировой рекорд по количеству бросков, отражённых за один матч. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сейчас Артемий выступает в ВХЛ за клуб «СКА-Нева». В четвёртом матче плей-офф с тульским клубом АКМ вратарь отразил 124 броска, пропустив единственную шайбу в пятом овертайме. Ранее мировой рекорд по количеству сейвов за игру принадлежал вратарю Александру Бородуле, который отразил 107 бросков», – говорится в сообщении.
Чистое игровое время матча превысило 158 минут. Эта игра стала второй по продолжительности в истории лиги. Рекорд составляет 163 минуты и 36 секунд и был установлен в сезоне 201-18 в матче питерского «Динамо» и «СКА-Нева».

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МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
19 марта 2024, 21:33

Фото: iStock/SimonLukas

Российские спортсмены не смогут посетить церемонию открытия Олимпийских игр, которые состоятся в Париже летом 2024 года. Об этом заявил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод на пресс-конференции.
Спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям, а также выразить свое негативное отношение к проводимой специальной военной операции на Украине. Однако, участие россиян в церемонии открытия Игр будет невозможным ни при каких условиях.

Состязаться в спортивных дисциплинах представители России смогут только в нейтральном статусе. Также им запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность.

Для нейтральных участников Олимпиады в МОК разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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#спорт
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