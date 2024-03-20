Экс-тренер «Локомотива» Билялетдинов заявил о пользе Дзюбы для команды

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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба не является обузой для команды, а наоборот, может принести пользу.
«Если на этой позиции нужен человек с высокой скоростью, то к Дзюбе претензии. Сейчас скорость — не его конек. Но если строить комбинационную игру против соперника, который отходит назад и скоростному футболисту некуда бежать, то качества Дзюбы могут помочь», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.
Он добавил, что футболист также может сбросить головой, сам реализовать, еще мелкий фол, который ускользнёт от судьи.
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