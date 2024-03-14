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Помощник Семака Оливейра: «Педро — хороший, позитивный мальчик»

14 марта 2024, 17:12
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бразильский помощник Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита» Вильям Оливейра позитивно охарактеризовал 17-летнего вингера Педро, отметив, что спортсмен обладает качествами, которые могут помочь команде.
«Педро — хороший, позитивный мальчик, который работает всегда до конца. Мы рады, что в команде есть потенциально сильные футболисты, способные помогать ей добиваться результата. Пока нас устраивает, как Педро работает. У него есть все, чтобы развиваться дальше», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Оливейра.

Он отметил, что в клубе довольны прогрессом футболиста, а его адаптация проходит несложно. Эксперт также отметил резкость, быстроту и ловкость спортсмена.


Ранее футбольный агент Шахар Гринберг заявил, что ориентировочные сроки восстановления полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового составят 7-10 дней.

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#спорт
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Футболист Лепехин: «Ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что так легко»
14 марта 2024, 17:17

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу команду над «Динамо» в матче финала Кубка России, отметив, что не ожидал, что обыграть соперников будет так легко.
«Я ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что это будет так легко. На игру повлиял быстрый гол, а затем команда смогла быстро забить и второй мяч. В таких условиях сложно перестраиваться. «Динамо» пришлось менять план на матч, они явно не готовились к такому развитию событий», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Он предположил, что победа «Зенита» могла бы быть не такой лёгкой, если бы ко времени перерыва у команды не было голов.

Встреча «Зенита» и «Динамо» закончилась победой первых со счётом 2:0.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал предположение, что в сегодняшнем матче «Динамо»—«Зенит» первые выйдут победителями.

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#спорт
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Функционер Камоцци: Ивич не заслужил увольнение
14 марта 2024, 17:02

Фото: istockphoto.com/Алексей Даничев

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара».
Он сравнил Ивича с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Если сравнивать, то нет сомнений, что тренер, который должен был быть уволен — это Абаскаль, а не Ивич. Абаскаль заслужил увольнение, а Ивич — нет. Но это футбол, бывает и такое», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Отмечается, что сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав 39 очков.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак». Тогда он усомнился, что «Краснодар» просто так отпустит специалиста.

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#спорт
#тренер
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#спартак
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Подмосковные борцы завоевали медали международного турнира в Казахстане
14 марта 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре медали — две бронзовые и две высшего достоинства — завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров памяти Жаксылыка Ушкемпирова, которые проводились в столице Казахстана Астане, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали выиграли представители Подмосковья Алибек Амиров в весовой категории до 55 килограммов и Мансур Саитов в категории до 87 килограммов. Бронзовых наград удостоились Алмаз Мазитов в весе до 50 килограммов и Максим Аверин, соревновавшийся в категории до 97 килограммов», — говорится в сообщении.
Всего на счету российской команды в этих соревнованиях оказалось девять медалей: четыре золота, одно серебро и четыре бронзы. Турнир проходил с 10 по 14 марта.

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#греко-римская борьба
#спорт
#спортсмены
#медали
#московская область
#казахстан
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В шахматном турнире в Подмосковье примут участие спортсмены из четырёх стран
14 марта 2024, 15:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международный шахматный турнир состоится в Московской областной гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе с 15 по 20 марта, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Соревнования на открытый Кубок с нормой международного мастера будут проходить в новом корпусе гимназии. Участие в турнире примут десять шахматистов, представляющих Россию, Казахстан, Белоруссию и Молдавию», — отмечается в сообщении.
Целью соревнования является пропаганда шахмат, а также укрепление дружбы между шахматистами разных стран.

Турнир начнётся в пятницу, 15 марта, в 10 утра. Адрес проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, улица Утренняя, дом №1.

Ранее сообщалось, что президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сыграл шахматную партию с космонавтом на борту МКС. Матч прошёл в Центре управления полётами в Королёве.

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#шахматы
#одинцовский городской округ
#гимназия
#спорт
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Подмосковье выиграло золото всероссийских соревнований по софтболу
14 марта 2024, 14:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная команда по софтболу стала победителем всероссийских соревнований. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир по софтболу «Петербургская весна» среди юниорок 12-18 лет проходил с 10 по 14 марта в Санкт-Петербурге.

«В турнире принимали участие лучшие спортсменки страны – всего шесть коллективов. Московскую область представляли команды «Звезда» из Тучково, «Калита-1» из Одинцово и «Калита-2» из Голицыно. По итогам проведенных игр первое место завоевали спортсменки «Звезды» из ЦСП №1 Московской области. Девушки из Одинцова замкнули призовую тройку», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что лучшим игроком в команде «Звезда» стала Антонина Ильина, а лучшим питчером — Яна Петрова.

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#подмосковье
#одинцово
#турнир
#тучково
#золото
#соревнования
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Тренер украинского «Черноморца» сбежал в США после сборов в Турции
14 марта 2024, 14:51

Фото: istockphoto/Marcus Millo

Тренер по физической подготовке футбольного клуба «Черноморец» из Одессы Игорь Касьяненко после сборов в Турции не вернулся с командой на Украину. 36-летний специалист не сел в Анталье в самолёт, который вылетел в Кишинёв, хотя билет для него был куплен.
По данным украинского портала Sport.ua, Касьяненко отправился в Майами, где планирует жить вместе с семьёй. Представители футбольного клуба уже заявили о намерении лишить его тренерской лицензии. По факту произошедшего на Украине начато расследование. Комментариев из клуба пока не поступало.

Касьяненко — уроженец Луганска. В его тренерской биографии есть опыт совместной работы с Андреем Тихоновым и Полом Эшуортом в казахстанской «Астане». В тренерский штаб рулевого «Черноморца» Романа Григорчука он вошёл в 2022 году. В январе 2024 года специалист по физподготовке получил вместе с командой разрешение на выезд за границу для проведения тренировочных сборов в Турции. Вместе с клубом он должен был вернуться в Одессу, но пути их разошлись, видимо, навсегда.

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#турция
#сша
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Поздняков: Критерием допуска спортсменов РФ на Олимпиаду будет осуждение СВО
14 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Одним из критериев допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе может стать осуждение спецоперации, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.
По мнению Позднякова, российские спортсмены, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям из-за нарушения российского законодательства, а именно статьи УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России».

Ранее сообщалось, что спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к армии и военным организациям. Участвовать можно только в нейтральном статусе, запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность. Помимо этого, в МОК подчеркнули, что россиянам выступать на Играх можно будет только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.

На церемонии закрытия Олимпиады эстафета будет передана США. Летние игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

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#спорт
#олимпиада
#париж
#россияне
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В Королёве провели шахматную партию с космонавтами на борту МКС
14 марта 2024, 13:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сергей Карякин в Королёве сыграл шахматную партию с космонавтом на борту МКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие ветераны СВО, многократный чемпион мира Сергей Карякин и российских космонавтов, которые находились на Международной космической станции.

«Проводим большую работу по популяризации шахмат в Московской области и открываем новые клубы по всей стране. Но мы не ограничиваемся развитием шахмат на земле, а устремляемся выше — в космос. Это третий матч подобного рода в истории. Самое главное — это привлечь внимание к нашей игре и отдать должное нашим космонавтам, которыми мы очень сильно гордимся», — отметил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Кроме этого, перед началом игр для участников была организована экскурсия по центру управления полётами, где и проводился турнир.

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#космос
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#ветераны
#экскурсия
#сво
#подмосковье
#шахматы
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Открытие бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» перенесли на 11 мая
14 марта 2024, 12:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Беговой сезон проекта «Суперлига Подмосковья» откроется 11 мая, а не 5 мая, как было заявлено ранее. Первый старт состоится в Коломне, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Новый сезон «Суперлиги Подмосковья» откроет Коломенский полумарафон «Летопись Победы». Те, кто собирался на этот забег 5 мая, но не сможет принять участие 11 числа, могут обменять или сдать свой слот. Для этого нужно написать запрос в службу технической поддержки на электронную почту: help@runningmr.ru», — говорится в сообщении.
Всего в новом сезоне в рамках суперлиги планируется провести пять забегов. Помимо Коломенского полумарафона, будет организован забег «Волоколамский рубеж» — он назначен на 8 июня. Полумарафон «Сергиевым путём» состоится 13 июля в Сергиевом Посаде. В Дубне 24 августа проведут полумарафон «Большая Волга». А завершит сезон 19 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».

Принять участие в забегах могут все желающие, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Регистрация открыта на сайте суперлигамо.рф.

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#забег
#подмосковье
#спорт
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