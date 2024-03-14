Помощник Семака Оливейра: «Педро — хороший, позитивный мальчик»

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Бразильский помощник Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита» Вильям Оливейра позитивно охарактеризовал 17-летнего вингера Педро, отметив, что спортсмен обладает качествами, которые могут помочь команде.
«Педро — хороший, позитивный мальчик, который работает всегда до конца. Мы рады, что в команде есть потенциально сильные футболисты, способные помогать ей добиваться результата. Пока нас устраивает, как Педро работает. У него есть все, чтобы развиваться дальше», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Оливейра.
Он отметил, что в клубе довольны прогрессом футболиста, а его адаптация проходит несложно. Эксперт также отметил резкость, быстроту и ловкость спортсмена.
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