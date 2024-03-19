Агент Алиск усомнился в уходе Боржеса из «Краснодара» из-за Ивича

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Футбольный агент Хелсио Алиск высказал мнение о том, что уход тренера Владимира Ивича из «Краснодара» не заставит Кади Боржеса покинуть команду.
«Нет, Кади Боржес не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алиск.
Отмечается, что в этом сезоне Кади Боржес провёл 24 матча в составе «Краснодара», забив 4 гола.
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