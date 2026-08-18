Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо высказался о шансах «быков» на победу в текущем сезоне РПЛ
Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо высказался о шансах «быков» на победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил игру конкурентов команды. Об этом пишет Metaratings.ru.
Спортсмен верит, что «Краснодар» станет победителем РПЛ. Галицкий по праву может рассчитывать на завоевание хотя бы одного трофея в этом сезоне, отметил он.
По его словам, в начале чемпионата команда показывает более уверенную игру по сравнению с соперниками. Однако «Зенит» и «Спартак», безусловно, создадут «Краснодару» трудности. Жоаозиньо считает, что эти три команды будут основными претендентами на победу в РПЛ.
После четырёх туров текущего сезона «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре «быки» проведут выездной матч против махачкалинского «Динамо». Игра состоится 23 августа и начнётся в 17:30 по московскому времени.
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