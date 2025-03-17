ЕЦУПИС: Почти 25 тысяч игроков навсегда отключили сами себя от азартных игр

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Около 25 тысяч игроков приняли решение навсегда самоисключиться из азартных игр. Об этом свидетельствуют данные Единого центр учёта переводов интерактивных ставок (ЕЦУПИС).
ЕЦУПИС представляет собой кредитную организацию, которая осуществляет денежные расчёты и финансовые операции между букмекерскими конторами и игроками, напоминает сетевое издание «РБ Бизнес». Этот специализированный орган контролирует финансовые потоки на российском рынке букмекерских услуг.
Пользователи-игроки в количестве 25 тысяч человек смогли сами себя исключить из азартных игр при помощи сервиса «Ответственная игра». А всего, по данным ЕЦУПИС, этим сервисом с опцией самоограничения с момента запуска воспользовались более 70 тысяч человек. Только с начала года к услугам Ответственной игры» обратились более 12 тысяч клиентов букмекеров.
«Ответственная игра» – это специальный радел в виртуальном кошельке ЦУПИС. Там игрок может самостоятельно установить для себя ограничения по депозитам или полностью запретить их.
Сервис позволяет установить предел по одной операции, зафиксировать определённый лимит на сумму пополнений на период (например, не более 50 тыс. рублей в месяц) или полностью ограничить себя от игры на определенный срок — на месяц, на квартал, на год или навсегда.
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Пользователи-игроки в количестве 25 тысяч человек смогли сами себя исключить из азартных игр при помощи сервиса «Ответственная игра». А всего, по данным ЕЦУПИС, этим сервисом с опцией самоограничения с момента запуска воспользовались более 70 тысяч человек. Только с начала года к услугам Ответственной игры» обратились более 12 тысяч клиентов букмекеров.
«Таким образом игроки лимитируют себя и контролируют размер своих трат на игру», — отметили в компании.
«Ответственная игра» – это специальный радел в виртуальном кошельке ЦУПИС. Там игрок может самостоятельно установить для себя ограничения по депозитам или полностью запретить их.
Сервис позволяет установить предел по одной операции, зафиксировать определённый лимит на сумму пополнений на период (например, не более 50 тыс. рублей в месяц) или полностью ограничить себя от игры на определенный срок — на месяц, на квартал, на год или навсегда.
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Александр Бойцов