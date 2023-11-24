Фигуристки из Жуковского выступили на Первенстве Московской области

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Жуковские фигуристки достойно выступили и выполнили нормативы на Первенстве Московской области.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, воспитанница спортивной школы «Метеор» София Смирнова заняла 2 место в соревнованиях, выполнив норматив «Юный фигурист».
При этом, отмечается, что другая юная спортсменка этой же школы Юлия Рыбникова выполнила норматив 1 юношеского разряда.
Уточняется, что обе фигуристки являются воспитанницами тренера спортивной школы «Метеор» Марины Качаевой.
При этом, стоит отметить, что соревнования проходили в подмосковном Наро-Фоминске.
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При этом, отмечается, что другая юная спортсменка этой же школы Юлия Рыбникова выполнила норматив 1 юношеского разряда.
При этом, стоит отметить, что соревнования проходили в подмосковном Наро-Фоминске.
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Мелисса Тимофеева