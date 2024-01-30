ФНС приостановила все операции по счетам хоккейного клуба «Салават Юлаев»

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Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила все операции по счетам клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» из Уфы. Основанием стало решение о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.
В пресс-службе хоккейного клуба подтвердили блокировку счетов ФНС, но назвали это временной мерой. Руководство «Салавата Юлаева» обещает решить все проблемы с долгами к 1 февраля. Также в заявлении клуба подчёркивается, что на текущей деятельности временная приостановка операций по счетам никак не скажется.
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