Хоккеист Филатов заявил о завышенных ожиданиях от Ковальчука

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Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов заявил, что игра форварда Ильи Ковальчука в «Спартаке» находится на должном уровне, а проблема кроется в завышенных ожиданиях от него.
«Я не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. От него у всех завышенные ожидания. Мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают. Четыре шайбы в десяти матчах – это вполне достойно. Хватит привязывать поражения к одному игроку. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Да, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Филатов.
Он добавил, что в полной мере оценить игру спортсмена можно будет по возвращении в команду таких лидеров, как Павла Порядина, Михаила Мальцева, Ивана Морозова и Андрея Локтионова.
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