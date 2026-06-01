ФНС требует от Елены Исинбаевой 705 тысяч рублей и готовит блокировку счетов
Федеральная налоговая служба России может заблокировать банковские счета Елены Исинбаевой из-за задолженности в 705 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash на спорте, спортсменка не уплатила вовремя налоги из-за проблем с VPN.
Исинбаева переехала на остров Тенерифе в 2022 году. С тех пор она редко приезжает в Россию. После введения интернет-ограничений Елена, вероятно, не поняла, как настроить VPN для российского трафика и зайти на государственные сервисы. Из-за этого она не заплатила налоги, так сумма долга достигла 705 560,34 рубля.
Ранее налоговая служба уже дважды блокировала её счета. Первый раз — из-за задолженности в 818 тысяч рублей, второй — из-за 283 тысяч рублей. Позже налоговики вернули Исинбаевой доступ к счетам, так как она полностью погасила долг. Теперь ситуация повторилась, но с дополнительными сложностями.
