Функционер Камоцци назвал Сергеева лучшим нападающим

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Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что лучшим российским нападающим сейчас является Иван Сергеев.
При этом, он отметил и исключительный талант Александра Соболева.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может покинуть кубанский клуб. Так, футболистом заинтересовался турецкий ФК «Галатасарай», однако переговоров всё ещё не было.
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«Для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле всё. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернётся на свой прежний уровень», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
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