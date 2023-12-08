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Футболист Бушманов раскритиковал систему «весна-осень» РПЛ

08 декабря 2023, 15:11
Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил о том, что систему «весна-осень» в РПЛ устарела и возвращаться к ней не стоит.

«Думаю, что не нужно возвращаться к старой системе, это уже пройденный этап. Для РПЛ удобнее играть так, как есть и сейчас. Понятно, что рано или поздно мы вернемся в еврокубки. Проще перенести игры, чем возвращаться к старому. Например, при системе «весна-осень» игры не получится перенести никуда. Я считаю, что российскому футболу это не нужно», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее о возможности к прежней системе график игр заговорили после ряда «снежных матчей» в нынешнем сезоне чемпионата страны.

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#осень
#весна
#график
#рпл
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Российские представители «Королевы спорта» не выступят на Олимпиаде в Париже
08 декабря 2023, 22:18

Фото: istockphoto/stefanschurr

Легкоатлеты из России не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент IAAF, с 2019 года сменившей название на WA (англ. World Athletics, Всемирная легкоатлетическая ассоциация - прим. ред).
В пятницу, 8 ноября, Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года. В Париж наши спортсмены, естественно (для еврочиновников), поедут в нейтральном статусе, без флага и гимна. Но не все, как выяснилось, даже из тех, кто пройдет квалификационный отбор.

Глава организации, управляющей мировой лёгкой атлетикой, Себастьян Коу объявил, что атлеты из России и  Белоруссии ни при каких условиях не появятся ни на одном из стартов, проходящих под эгидой WA, включая парижскую Олимпиаду. Странно было бы слышать такое от двукратного олимпийского чемпиона. Ведь это решение лишает многих его собратьев-спортсменов участвовать, возможно, в главном старте старте в своей жизни. 

Однако все укладывается в привычную схему западной русофобии, когда вспоминаешь, что Коу не только великолепный бегун на 1 500 метров, но и английский барон, бывший член парламента от графства Корнуолл, пожизненный пэр Великобритании, страны, которая сумела, пожалуй, в своих антироссийских выпадах превзойти даже патрона/союзника в лице США.

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#париж
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#великобритания
#олимпиада
#лёгкая атлетика
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Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже
Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже
08 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/Kirkikis

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских легкоатлетов отстранение, они не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом журналистам сообщил глава организации Себастьян Коу.
По словам Коу, позиция федерации на фоне решения МОК осталась прежней. Он также добавил, что увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже возможно, однако не в легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Несмотря на то, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под своим гимном и флагом, к играм они будут допущены. Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года.

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#подмосковье
#спортсмены
#мок
#олимпиада
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Лыжный Кубок Александра Большунова может собрать около 1 тыс участников
08 декабря 2023, 20:50

Фото: Минспорт МО

На трассе спортивной школы «Истина» в Истре 20 февраля 2024 года пройдёт Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам. На соревнования ждут около 2 тыс участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Будем масштабировать Кубок Александра Большунова. Если в прошлом году он собрал порядка 1 тыс участников, то в этом году, думаю, увеличим их число до 2 тыс», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов
Дату проведения соревнований объявил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в ходе тренировки в спортшколе «Истина». Победители и призёры турнира получат награды и подарки из его рук.
 
В соревнованиях примут участие юные спортсмены в возрасте до 18 лет. Для каждой возрастной категории подготовят дистанции от 500 м до 5 км. 

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#спортсмены
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Мария Шарапова: Маме было наплевать на мои теннисные успехи
Теннисистка Мария Шарапова рассказала о жёсткости отца и равнодушии матери
08 декабря 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о влиянии на её жизнь и карьеру своих родителей. По словам знаменитой теннисистки и признанной красавицы, папа был очень жёстким человеком, а мама абсолютно не интересовалась турнирными успехами дочери.
Родилась Маша в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, напоминает сайт «Чемпионат.ком». Детство будущая звезда провела в Сочи, где условия для занятий теннисом были, конечно, получше. Большую часть жизни она провела во Флориде (США). Там ей ещё в бытность игроком покорялись турнирные достижения, да и климат помягче, чем в Югре.

Мария рассказывала, что отец подстёгивал и стимулировал её к достижению высоких спортивных результатов, подчас довольно суровыми методами.

«А маме было всё равно, на первом месте я в мировом рейтинге или на 300-м. Она меня на балет водила, следила, чтобы я развивалась и интересовалась разными вещами, помимо спорта», — сказала Шарапова.

Возможно, не в последнюю очередь благодаря влиянию матери Мария стала не только успешной спортсменкой, но и яркой медийной персоной, интервью у которой брать было не только почётно, но и интересно.

Что касается теннисной карьеры, то Маша не подвела и папу. С 2004 по 2014 год она выиграла все турниры Большого шлема — Уимблдон в 2004-м, Открытый чемпионат США в 2006-м, Открытый чемпионат Австралии в 2008 и «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) в 2012 и 2013 годах. Также российская спортсменка победила в 36 турнирах серии WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде и ещё трижды была чемпионкой в парном. Помимо красоты и теннисных успехов, Маша известна продолжительными романом со знаменитым певцом и сыном певца Энрике Иглесиасом.

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#чемпионат
#теннис
#спорт
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Спортивные чиновники трусливо удалили фото российской лыжницы с сайта Ski Classics
Сайт лыжных гонок Ski Classics опубликовал в анонсе фото российской лыжницы
08 декабря 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Организаторы лыжных гонок Ski Classics, идя на поводу у русофобов из ЕС, так и не решились допустить российских спортсменов до соревнований под своей эгидой. Однако затем официальный сайт этой престижной серии стартов опубликовал в качестве анонса фотографию лыжницы из России Варвары Прохоровой.
Этот шаг спортивных чиновников вызвал настоящую истерику у многих западных журналистов, передает портал SportBox.ru. Стоит заметить, что простые болельщики отнеслись к этому фото скорее положительно: Варвара весьма привлекательна внешне и смотреть на неё явно приятнее, чем, например, на норвежских псевдо-астматиков, которые ложками ели допинг под личиной борьбы с лёгочными заболеваниями. Кроме гонок по равнине, она занималась также и горными лыжами, причем успешно. Представители мягко говоря недружественных СМИ однако потребовали от организаторов тура объяснений появления «запрещённой» фотографии.

Вместо того, чтобы объяснить, что спорт, как и красоту, нельзя отменить, менеджеры марафонской лыжной серии повели себя как настоящие трусы: они сняли фотографию Прохоровой и принесли публичные извинения. Стоит отметить, что Варя рекламировала на снимке известную австрийскую фирму, руководство которой оказались не слишком довольны такой короткой по времени фотосессией. Сама лыжница с юмором отреагировала на приключения своей фотографии, заметив, что руководители Ski Classics больше бы выиграли, пригласив ее участвовать в гонках, а не просто демонстрируя своё к ней расположение.

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#спорт
#ели
#фото
#сми
#допинг
#портал
#сво
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МОК допустил россиян до Олимпиады 2024 в Париже с одним условием
МОК допустил россиян до Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе
08 декабря 2023, 17:21

Фото: istock /BalkansCat

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Несмотря на то, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под своим гимном и флагом, к играм они будут допущены. 
 
Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года. Он отметил, что комитет будет оценивать политическую обстановку, ее влияние на большой спорт. 
 
Бах заверял, что организация примет во внимание решение ООН. Напомним, речь идет о распоряжении Всемирной организации, которое призвало спортивные организации к олимпийскому перемирию.

Ранее олимпийский чемпион рассказал о влиянии отстутсвия турниров на спортсменов.

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#спорт
#турнир
#оон
#рф
#мок
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В Подмосковье стартовал всероссийский турнир по гандболу «Герои города»
08 декабря 2023, 15:35

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Чехове стартовал Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои города». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В турнире примут участие 52 команды из Чехова, Москвы, Подольска, Протвино, Долгопрудного, Серпухова, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Орла, Казани, Лаишево, Усятского, Оби. 

«Предыдущие «Герои города» уже подняли планку проведения очень высоко. Было все: яркие выступления нашей группы поддержки MANGO GIRLS, маскот Миша, профессиональная трансляция финальных матчей с ведущим и аналитической студией. <…> Каждый раз на турнире у нас царит невероятная, даже местами безумная, по-хорошему, спортивная атмосфера. Уверен, что нынешние «Герои» ничем не уступят предыдущим, и нас ждут увлекательные и крутые по накалу баталии <…>», – отметил гендиректор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Всего спортсмены соревнуются в пяти категориях: юноши и девушки, женщины, мужчины–любители и мужчины-профессионалы. Игры проходят с в по 10 декабря на большой и малой спортивной аренах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.

Стоит отметить, что вход для зрителей свободный во все дни соревнований на всех площадках.

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#медведи
#чеховские медведи
#герои
#гандбол
#спортсмены
#приз
#игры
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Боец Олейник о Родригесе: «Мне всё в нём нравится»
08 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/RuslanShevchenko

Российский боец Алексей Олейник охарактеризовал своего соперника в турнире RCC Фернандо Родригеса как достойного противника.
«Мне всё в нём нравится – здоровенный молодой кабан, весь татуированный, красивый и т. д. Нравится всё, кроме того, что я уже с ним тренировался в ATT. Я не люблю драться с теми, с кем тренировался там. 90 с лишним процентов из них спрашивали у меня, как им защищаться от джиу-джитсу. Я с абсолютной искренностью и честностью со всеми всегда делился. Все остальное — нормально. Я в очень неплохой форме, очень хочу драться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Олейник.

Ранее соперником Олейника в турнире должен был стать Оли Томпсон, однако последний не успел сделать визу, и его поменяли на Фернандо Родригеса.

Сам турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

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#спорт
#чемпионат россии
#турнир
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Традиционный турнир среди сотрудников силовых структур прошел в Серебряных Прудах
08 декабря 2023, 09:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах состоялся традиционный турнир среди сотрудников силовых структур памяти благоверного Князя Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 6 декабря на базе ФОК имени Героя России С.А. Фирсова. Торжественное открытие провели глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин и протоиерей Серебряно-Прудского благочиния Алексий Носков.

Участниками турнира стали ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды, Мособлпожспаса и  Росгвардии. Сотрудники служб соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниях, перетягивании каната, плавании и поднятии гири.

По итогам соревнований победителями во всех состязаниях стала команда ОМВД России Серебряные Пруды. Серебряными призерами стали участники от Мособлпожспаса, а бронзу заполучили сотрудники Росгвардии.

Стоит отметить, победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.

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