Футболист Бушманов раскритиковал систему «весна-осень» РПЛ

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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил о том, что систему «весна-осень» в РПЛ устарела и возвращаться к ней не стоит.
«Думаю, что не нужно возвращаться к старой системе, это уже пройденный этап. Для РПЛ удобнее играть так, как есть и сейчас. Понятно, что рано или поздно мы вернемся в еврокубки. Проще перенести игры, чем возвращаться к старому. Например, при системе «весна-осень» игры не получится перенести никуда. Я считаю, что российскому футболу это не нужно», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.Ранее о возможности к прежней системе график игр заговорили после ряда «снежных матчей» в нынешнем сезоне чемпионата страны.
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