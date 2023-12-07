Гинер рассказал о превосходстве голкипера Акинфеева над Яшиным и Дасаевым

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Президент ЦСКА Евгений Гинер сравнил достижения голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева с успехами бывших голкиперов советской сборной Льва Яшина и Рината Дасаева.
Функционер высказал своё мнение на YouTube-канале «Вышли!». Гинер уверен, что Акинфеев превзошел своих предшественников.
18 ноября 37-летний Игорь Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу.
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«Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее», —сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.
«У меня была мечта играть за ЦСКА, играть в классных турнирах, играх. У меня это всё было. И я ни о чем не жалею в своей жизни, ни о чём», — отметил вратарь.Игорь Акинфеев на протяжении всей игровой карьеры выступает за ЦСКА. С московским клубом он 6 раз занимал первое место чемпионата России, 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. Также в составе ЦСКА Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.
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Мария Фирсова