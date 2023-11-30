Гаджиев счёл нынешний формат Кубка России лучше предыдущего

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Президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев заявил, что формат нынешнего Кубка России при всей его критике лучше прежнего.
«Критика Кубка была и будет всегда. Но я считаю, что нынешний формат точно лучше, чем был прежде. Большее количество игр, а в отсутствие европейских турниров это значимо. В Кубке получают время в том числе и молодые игроки, что помогает их росту. Качественная скамейка нужна любой команде. Понятно, что чемпионат – главное соревнование. Кубок важен, но он все же второстепенен по сравнению с РПЛ», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.
Он также считает, что проблем в большой паузе между матчами в Кубке нет.
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