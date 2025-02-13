Футболист Лепёхин: До перехода Солари и Гарсии у «Спартака» не было шансов на чемпионство

Фото: istockphoto/Dziurek
Шансы футбольного «Спартака» на чемпионство в этом сезоне оценивались по-разному, в зависимости от игры и результатов, которые показывала команда под руководством серба Деяна Станковича. Об этом, а также о новых приобретениях «красно-белых» порассуждал бывший игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» он отметил, что борьба за первое место по итогам турнира Российской премьер-лиги (РПЛ) будет не менее жаркой, чем в прошлом сезоне, когда клуб из Санкт-Петербурга вырвал победу буквально на последних минутах чемпионата. А вот станет ли столичный «Спартак» участником этой спортивной баталии, станет ясно только после возобновления игр после зимней паузы.
Раз команда так серьёзно усилилась весной, она явно не собирается довольствоваться третьим местом, на котором сейчас располагается. Уже подзабытое звание «народной команды» обязывает клуб с такими амбициями бороться только за первое место, подчеркнул экс-футболист. Насколько же удачными были новые приобретения, покажут только игры.
Читайте также:
Во Франции назвали Мостового одной из легенд мирового футбола
Названы условия, при которых «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ
Потенциальный новичок «Спартака» Солари тренируется в Эмиратах по индивидуальной программе
«Если бы они не купили Гарсию и Солари, то точно бы не смогли претендовать на золото в этом сезоне», — считает Лепёхин, тем самым положительно оценив новые трансферные приобретения московского клуба.
Раз команда так серьёзно усилилась весной, она явно не собирается довольствоваться третьим местом, на котором сейчас располагается. Уже подзабытое звание «народной команды» обязывает клуб с такими амбициями бороться только за первое место, подчеркнул экс-футболист. Насколько же удачными были новые приобретения, покажут только игры.
«Пока что о всех трансферах, которые делали клубы РПЛ этой зимой, можно говорить лишь на бумаге. Весной посмотрим, что это за ребята и как они смогут показать себя в нашем чемпионате. Заранее спрогнозировать его игру в новом клубе просто невозможно», — заключил бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин.
Читайте также:
Во Франции назвали Мостового одной из легенд мирового футбола
Названы условия, при которых «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ
Потенциальный новичок «Спартака» Солари тренируется в Эмиратах по индивидуальной программе
Александр Бойцов