Во Франции назвали Мостового одной из легенд мирового футбола

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Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда назвал экс-футболиста сборной СССР Александра Мостового одной из легенд мирового футбола. По его мнению, он был уважаемой фигурой во Франции и одним из лучших игроков лиги.
«Величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой — он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбург». У него волшебная левая нога была. Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги — это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что», — поделился Малуда в беседе с «РБ Спорт».Он также отметил, что отказ клубов РПЛ от работы с Мостовым является распространенной ситуацией для бывших футболистов, которая случалась и с ним. Федерации футбола, по его словам, должны искать способы интегрировать экс-игроков в футбол, так как те многое отдали спорту и заслуживают уважения.
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