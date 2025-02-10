Потенциальный новичок «Спартака» Солари тренируется в Эмиратах по индивидуальной программе

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Аргентинский полузащитник Пабло Солари близок к переходу в московский «Спартак». Сейчас он находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где столичный клуб проводит тренировочный сбор, но занимается по индивидуальной программе.
По информации сетевого издания Metaratings.ru, 23-летний футболист пока не может присоединиться к команде и заниматься в общей группе. Таковы условия контракта: Солари сможет пообщаться с будущими партнёрами на футбольном языке только после того, как пройдёт последний трансферный платёж его предыдущему клубу, а это знаменитый «Ривер Плейт» из Аргентины.
Молодой футболист выступал за эту команду у себя на родине с 2022 года. Он провёл в составе клуба 110 матчей в различных турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач.
Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро. По некоторым данным «Спартак» предлагал аргентинцам 12 миллионов. Ранее издание уже сообщало о некоторых сложностях при перечислении платежа за переход Пабло Солари в российский клуб.
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Молодой футболист выступал за эту команду у себя на родине с 2022 года. Он провёл в составе клуба 110 матчей в различных турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач.
Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро. По некоторым данным «Спартак» предлагал аргентинцам 12 миллионов. Ранее издание уже сообщало о некоторых сложностях при перечислении платежа за переход Пабло Солари в российский клуб.
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Александр Бойцов