Футболист Робиньо получил в Бразилии 9 лет за изнасилование в Италии

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Верховный суд Бразилии постановил, что бывшая звезда национальной сборной и футбольного клуба «Манчестер Cити» Робиньо должен отбыть девятилетний тюремный срок в Бразилии за изнасилование, совершенное им в Италии ещё в 2017 году. Об этом пишет британское издание The Independent.
Футболист получил тюремный срок за участие в инциденте группового сексуального насилия во время его пребывания в итальянском «Милане». Из-за политики Бразилии против экстрадиции своих граждан Италия потребовала, чтобы он отбывал наказание на территории Бразилии.
40-летний Робиньо, у которого есть возможность подать апелляцию, отрицает все обвинения, настаивая на том, что все происходило по обоюдному согласию. Он сдал свой паспорт бразильским властям и в настоящее время проживает в Сантосе, недалеко от Сан-Паулу. Сам Робиньо считает, что дело против него продиктовано расизмом и что, «будь он белым, все выглядело бы совсем иначе».
Ранее стало известно, что футбольная «Барселона» исключила бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте. 20 января 2023 года стало известно о задержании Алвеса в Испании по делу о сексуальных домогательствах, после чего он находился под стражей, при этом, как и Робиньо, отрицал обвинения и менял показания по делу. 22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.
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«Нет никаких препятствий для приведения приговора в исполнение. Это было подтверждено судом в Милане, который является компетентным органом в этом деле <...> Подсудимый не предстал перед судом заочно в Италии, у него было представительство», — отметил судья Франсиско Фалько.
Ранее стало известно, что футбольная «Барселона» исключила бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте. 20 января 2023 года стало известно о задержании Алвеса в Испании по делу о сексуальных домогательствах, после чего он находился под стражей, при этом, как и Робиньо, отрицал обвинения и менял показания по делу. 22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.
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Артем Путинцев