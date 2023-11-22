Футболист Сенников: Мостовой станет топ-тренером

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников выразил уверенность в том, что тренер Александр Мостовой может стать топовым.
«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он ещё не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой — человек с именем», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.
А сам бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявлял, что лучшим тренером первой половины нынешнего сезона чемпионата России является Владимир Ивич. Он пояснял, что Ивич сам некогда играл в футбол и очень хорошо знает, как всё устроено изнутри в этом спорте.
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