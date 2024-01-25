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Футболист Сенников позитивно оценил возможный переход Тикнизяна в «Зенит»

25 января 2024, 18:35
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что возможный переход Наира Тикнизяна в «Зенит» станет для спортсмена шагом вперёд в карьерном плане.
«Для Наира переход в «Зенит» – это шаг вперёд. Конкуренция в «Зените» выше. В «Локомотиве» он уже не борется за место в старте. Если Тикнизян хочет расти дальше, ему надо переходить либо в «Зенит», либо в европейскую команду», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

А что касается «Локомотива», то здесь Сенников выразил недоумение по поводу того, почему клуб с такой лёгкостью может отпустить спортсмена, которого сам же до этого выкупил за 5 млн евро у другой команды.


Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о том, что ЦСКА не отпустит футболиста Фёдора Чалова в «Зенит».

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Тренер Чанов: «Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит»
25 января 2024, 18:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о том, что ЦСКА не отпустит футболиста Фёдора Чалова в «Зенит».
«Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит» за большие деньги. Фёдор – ключевая фигура ЦСКА. Деньги не всегда все решают. Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Чанов.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года. Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге».

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#спорт
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Костюмированный забег проведут в рамках «Лыжни России – 2024»
25 января 2024, 16:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В рамках «Лыжни России – 2024» в Подмосковье состоится традиционный костюмированный забег.Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
42 Всероссийская «Лыжня России – 2024» состоится 10 февраля в городском округе Химки.

«Принять участие в костюмированном забеге может любой желающий – возрастных ограничений нет. Участникам необходимо преодолеть дистанцию отдельно от основного масс-старта, встав на лыжню в необычном костюме на выбор участника: от спортивной ретро-классики, до карнавальных нарядов. Победитель и призеры будут определены по времени прохождения дистанции. Их наградят кубками и медалями, а также вручат специальные подарки», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что также специальный приз можно будет получить в категории «Самый красивый участник», в котором все желающие смогут проявить свои креативные способности. Подробности участия в ​забеге можно найти на официальном сайте мероприятия.

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Кубок России по регби на снегу оспорит рекордное число команд
25 января 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три команды представят Московскую область на Кубке России по регби на снегу. Два коллектива выступят в соревнованиях мужчин, один – в турнире женщин, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В новом году за первый в 2024 году трофей поборются 18 мужских и 10 женских коллективов. Это рекордное число участников для традиционного турнира. На него приедут команды из Москвы, Калининграда, Великого Новгорода, Перми, Московской области, Зеленограда, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, а также сборная Дагестана», – говорится в сообщении.
Из подмосковных коллективов на турнире выступят разные составы клуба из Монина «ВВА-Подмосковье».

Кубок России по регби на снегу пройдёт 27 по 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде.

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#минспорта мо
#регби
#кубок россии
#зеленоград
#московская область
#подмосковье
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Белоруска Соболенко пробилась в финал Australian Open
25 января 2024, 14:25

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Теннисистка из Белоруссии, действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко смогла победить американку Кори Гауфф в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
Вторая ракетка мира Соболенко выиграла в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Игра длилась 1 час 44 минуты. В финале белоруска встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2024 года. Матч состоится 26 января. Соперник Медведева стал известен после победы в четвертьфинале Зверева над испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

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#теннис
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#спорт
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Трейловый забег «Буран» завершился в городском округе Щелково
25 января 2024, 14:22

Фото: Анна Тремпольцева

В Щёлкове состоялся трейловый забег «Буран». Об этом сообщил корреспондент.
Трейловый забег собрал свыше 600 профессиональных спортсменов и любителей бега со всей Московской области.

«Для самых маленьких участников возрастом до 8 лет была предусмотрена короткая дистанция «Ураган» протяженностью 500 метров, которую они могли преодолеть самостоятельно. Для детей от 9 до 14 лет была организована дистанция «Комета» длиной 2 километра. Взрослые участники могли выбрать из трех дистанций на 5, 10 и 20 километров. Последний маршрут предполагал бег в два круга с возможностью отдохнуть и перекусить на пункте питания, расположенном между кругами», — поделился корреспондент.

Стоит отметить, что каждый участник забега на финише получил памятную медаль, а победителей наградили призами от партнёров соревнований.

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#бег
#маршрут
#забег
#медаль
#щёлково
#подмосковье
#спортсмены
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14-летняя фигуристка Симонова потеряла память после падения
25 января 2024, 08:41

Фото: istockphoto/DiasPhotography

14-летняя фигуристка Мария Симонова, которую госпитализировали после падения с поддержки на спортивном турнире в Москве, частично потеряла память.
Об этом пишет «Матч ТВ». Тренер 14-летней спортсменки Бетина Попова сообщила, что спортсменка испугалась после падения, «но настроение у неё уже лучше, улыбается».

24 января фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с 17-летним Мартином Бреславским, упала с поддержки на Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».. Партнер не удержал спортсменку во время поддержки. Она упала и ударилась головой об лед. Несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу. Члены жюри оценили прокат в 42,51 балла.

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#фигурное катание
#спорт
#происшествие
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Стало известно, с кем встретится в полуфинале Australian Open Медведев
В полуфинале Медведев встретится с Зверевым
24 января 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2024 года.
Матч состоится 26 января. Соперник Медведева стал известен после победы в четвертьфинале Зверева над испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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#теннис
#спорт
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Подмосковный лыжник Шульдяков завоевал две медали Кубка России по фристайлу
24 января 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен Артём Шульдяков, представляющий Московскую область на этапе Кубка России по фристайлу, выиграл две медали — золотую и серебряную, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В первый день соревнований Артем Шульдяков завоевал бронзу в дисциплине «могул». А во второй день турнира он поднялся на вторую ступень пьедестала в дисциплине «парный могул», — говорится в сообщении.

Артём Шульдяков в составе подмосковной сборной представляет областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Соревнования проводились 23 и 24 января в городе Чусовой Пермского края.

Ранее сообщалось, что братья Максим и Илья Буровы из Подмосковья заняли два первых и второе место на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу в акробатике.

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#спорт
#фристайл
#кубок россии
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Тренер Кобелев: «Руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки»
24 января 2024, 17:23

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о том, что руководителям клубов российского футбола необходимо заниматься развитием спорта непрерывно и постоянно.
«Думаю, руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки. Если он много времени уделяет другой своей деятельности и не успевает развивать футбол, тогда надо что-то бросать, выбирать», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Он добавил, что нельзя доверять управление спортом людям, которые в нём ничего не понимают.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года. Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге».

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#спорт
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#футбол
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