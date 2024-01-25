Футболист Сенников позитивно оценил возможный переход Тикнизяна в «Зенит»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что возможный переход Наира Тикнизяна в «Зенит» станет для спортсмена шагом вперёд в карьерном плане.
«Для Наира переход в «Зенит» – это шаг вперёд. Конкуренция в «Зените» выше. В «Локомотиве» он уже не борется за место в старте. Если Тикнизян хочет расти дальше, ему надо переходить либо в «Зенит», либо в европейскую команду», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.
А что касается «Локомотива», то здесь Сенников выразил недоумение по поводу того, почему клуб с такой лёгкостью может отпустить спортсмена, которого сам же до этого выкупил за 5 млн евро у другой команды.
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