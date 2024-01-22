Тренер Игнатьев заявил о нехватке стабильности у Пыняева

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«Сергей играет на обычном уровне, не сильно выделяясь среди других игроков «Локомотива». Может, парня перехвалили, и он не справился с давлением. Из каждого утюга про «Манчестер Юнайтед» кричали, про второго Аршавина. Конечно, Пиняев — очень талантливый футболист, но пока он все еще ищет себя во взрослом футболе — стабильности не хватает», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.
Ранее Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявлял, что 27-летний хавбек «Монако» Александр Головин является одним из лучших игроков Европы. Кроме того, по его мнению, футболист является примером для молодых спортсменов.
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