Гаджиев: «Решение РФС остаться в УЕФА с уверенностью можно назвать взвешенным»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал взвешенным решение Российский футбольный союз (РФС) остаться в УЕФА, не переходя в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Решение РФС связано с тем, что есть понимание относительно дальнейшего развития ситуации: возможно, в будущем решатся проблемы, которые есть у нашего футбола. В Азиатской конфедерации тоже есть страны, которые, не горят желанием проводить с нашей сборной матчи. Слова о том, что ФИФА не может предоставить никаких гарантий, выглядят естественно. Верное нынешнее решение или нет, покажет время, но его с уверенностью можно назвать взвешенным», — пояснил в беседе с RT Гаджиев.Исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.
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