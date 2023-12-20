Исполком РФС решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

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Исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.
Все члены исполкома посчитали переход в Азиатскую конфедерацию нецелесообразным без гарантий ФИФА, пишет «Спорт-Экспресс».
Россия будет стараться вернуться на международные соревнования с помощью диалога с УЕФА.
Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что на данный момент лучшим нападающим РПЛ является форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Кроме него специалист отметил игру колумбийского футболиста, нападающего клуба «Краснодар» Джона Кордобу.
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«Считаю, что на данный момент лучший нападающий в Российской Премьер-Лиге – Матео Кассьерра. Он здорово прибавил в этом сезоне, стабильно забивает голы. Также ещё отмечу Кордобу из «Краснодара», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.Читайте также:
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Мария Фирсова