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Исполком РФС решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

20 декабря 2023, 14:11
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.
Все члены исполкома посчитали переход в Азиатскую конфедерацию нецелесообразным без гарантий ФИФА, пишет «Спорт-Экспресс».
Россия будет стараться вернуться на международные соревнования с помощью диалога с УЕФА.


Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что на данный момент лучшим нападающим РПЛ является форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Кроме него специалист отметил игру колумбийского футболиста, нападающего клуба «Краснодар» Джона Кордобу.

«Считаю, что на данный момент лучший нападающий в Российской Премьер-Лиге – Матео Кассьерра. Он здорово прибавил в этом сезоне, стабильно забивает голы. Также ещё отмечу Кордобу из «Краснодара», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
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Старт лыжному сезону в Красногорске дали соревнования на стадионе «Зоркий»
20 декабря 2023, 13:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В городском округе Красногорск стартовал лыжный сезон. Первые соревнования прошли на стадионе «Зоркий», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Более 60 воспитанников спортивной школы «Зоркий» 2006-2011 годов рождения оспаривали право представлять муниципалитет на первенстве Московской области по лыжному спорту, которое пройдёт 4 и 5 января. Протяжённость трассы составила 1,2 м. Дистанция для самых юных лыжников составляла два круга, для старших – шесть.

В министерстве напомнили, что 27 и 28 декабря на лыжном стадионе «Зоркий» пройдёт легендарная «Красногорская лыжня». Лыжники будут соревноваться в спринте.

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Дэвес и Смолкин выступят на чемпионате Европы под грузинским флагом
20 декабря 2023, 11:38

фото: istockphoto/Nabil Kamara

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнер Глеб Смолкин, которые выступают под грузинским флагом, попали в число участников чемпионата Европы.
Об этом сообщила пресс‑служба Международного союза конькобежцев. Турнир состоится в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе победили на турнире Ice Dance International. В октябре спортсмены выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы стали первыми на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин вместе в паре с сезона-2018/19. В июне российская Федерация фигурного катания на коньках одобрила переход танцевальной пары в грузинскую сборную.

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#спорт
#фигурное катание
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Фитнес-клубы пообещали комфортный рост цен на услуги в 2024 году
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии не ждут оттока клиентов из-за роста цен
20 декабря 2023, 11:35

Фото: IStock/AnnaStills

В 2024 году российские фитнес-центры повысят цены на свои услуги на 7-12 %. Об этом говорится в прогнозе FitnessData.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с «Радио 1» рассказала, что рост цен будет комфортным для россиян и не спровоцирует отток клиентов.
«По информации того же FitnessData, в 2022 году цены выросли на 7 процентов, в 2023 – на 12, и всё это обусловлено общей динамикой повышения цен на все продукты и услуги, которые окружают человека. Но если говорить о фитнес-отрасли, то объём расходов за эти годы вырос больше чем на 30 процентов и это не может не повлиять на рост цен. Но цены растут несопоставимо с ростом инфляции, несопоставимо с ростом расходов, поэтому в 2024 году цены будут расти медленно и комфортно для потребителей», — сказала Ольга Киселева.
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По словам эксперта, в 2022 году физкультурой и спортом в России занималась порядка 4% человек, в 2023 году эта цифра выросла до 4,3%. Несмотря на рост цен в 2024-м году, представитель отрасли ожидает новой волны клиентов.
«Ожидается, что в спортзалах будут заниматься шести с половиной миллионов человек в стране, сейчас это около шести миллионов. Соответственно, полмиллиона мы, как фитнес-отрасль, наберём», — добавила собеседница.
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#фитнес
#цены
#услуги
#спорт
#россия
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«Не хотел быть инвалидом»: Костомаров заявил, что жалеет о согласии на ампутацию
Фигурист Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию
20 декабря 2023, 05:53

Фото: iStock/Bene_A

Фигурист Роман Костомаров признался, что жалеет о согласии на ампутацию конечностей. Об этом пишет «Пятый канал».
По словам российского спортсмена, он согласился на операцию из-за страха перед возможным исходом Юлии Началовой, которая отказалась от ампутации пальца на ноге.

«Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили», — цитирует издание слова Костомарова.

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#спортсмены
#ампутация
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В Орехово-Зуеве открывают новый ФОК с ледовой ареной
19 декабря 2023, 22:45

Фото: Istockphoto / SeventyFour

В Орехово-Зуеве на улице Гагарина 22 декабря откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Об этом сообщил глава городского округа Руслан Заголовацкий.
«На торжественном открытии крытой ледовой арены в «Звёздном» пройдет хоккейный матч между сборных звёзд и любителей города Орехово-Зуево. Затем каждый желающий сможет покататься на льду. Каток будет открыт для массового катания», – написал Заголовацкий в своём телеграм-канале.
Площадь ФОКа – 5 тыс кв м. Половину занимает ледовая арена. В здании расположены трибуна на 330 мест, зал подготовки для хоккеистов, медпункт, буфет и сервис по прокату коньков. Рядом обустроена парковка.

Строительство велось с лета прошлого года в рамках нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
#орехово-зуево
#фок
#спорт
#ледовая арена
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Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году
19 декабря 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Минстроя МО

Открыть после реконструкции обновлённый стадион «Торпедо» в Люберцах планируется в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья. Сейчас рабочие возводят трибуны и новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса.
«Строительная готовность стадиона превышает 25%. На площадке заняты более 60 рабочих и три единицы техники. Проект предусматривает обновление футбольного поля, трибун площадью более 3 тыс кв м, ФОКа площадью почти 2,5 тыс «квадратов» и плоскостных спортивных объектов. На трибунах смогут одновременно находиться более 1,5 тыс болельщиков», – говорится в сообщении.
Также на стадионе оборудуют залы тяжёлой атлетики, единоборств, медицинские кабинеты, раздевалки, тренерские, душевые и конференц-зал.

Для реконструкции спортивного объекта на Октябрьском проспекте привлечены средства инфраструктурного бюджетного кредита.

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#спорт
#стадион
#реконструкция
#строительство
#люберцы
#московская область
#подмосковье
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Вяльбе считает согласие лыжницы Фалеевой ехать на Игры без флага неожиданным
19 декабря 2023, 17:08

Фото: istockphoto/BalkansCat

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала согласие спортсменки Анастасии Фалеевой выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
«Спорт День за Днем» пишет, что Вяльбе считает желание спортсменки неожиданным.

«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — сказала Елена Вяльбе.
До этого в интервью «Спорт День за Днем» Фалеева заявляла, что готова поехать на Олимпиаду без флага и гимна.

«Олимпиада — это такое мероприятие, которое, возможно, случится у тебя один раз в жизни», —говорила лыжница.
В сентябре Елена Вяльбе сказала. что без флага и гимна россиянам не нужно участвовать в Олимпийских играх.

«И моя позиция не поменяется», — подчеркивала тогда Вяльбе.
Условия допуска для российских спортсменов унизительны. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

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#россия
#спорт
#лыжи
#олимпиада
#новости
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Умер чемпион СССР 1973 года по футболу в составе «Арарата» Казарян
19 декабря 2023, 15:48

Фото: iStock/SergeyPankratov

Бывший нападающий ереванского футбольного клуба «Арарат», чемпион СССР 1973 года Николай Казарян скончался в одной из больниц Еревана в возрасте 76 лет.
Shamshyan.com сообщает, что 14 декабря экс-нападающий «Арарата» был госпитализирован в больницу №8 с сердечно-легочной недостаточностью в отделении интенсивной терапии.

Николай Казарян родился в 1947 году в Баку.

Он является чемпионом и обладателем Кубка СССР 1973 года, серебряным призёром чемпионатов страны 1971, 1976 годов. Также он выступал в юношеской и олимпийской сборных СССР.

На счету Казаряна 295 матчей и 67 голов. В 1992-1994 годах Николай Казарян занимал пост президента Федерации футбола Армении.

После он вернулся к тренерской деятельности, в 2007 году стал заслуженным тренером Армении.

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#спорт
#армения
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Экс-глава «Локомотива» Смородская не увидела страшного в иностранных тренерах
19 декабря 2023, 15:45

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что в иностранных тренерах в РПЛ нет ничего страшного.
Она также заявила, что на фоне отсутствия незанятых высокопрофессиональных российских тренеров иностранцы не нанесут вреда.

«Иностранные тренеры в РПЛ? В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо — среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление. Тем более, что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее стало известно о том, что «Сочи» возглавил испанец Роберт Морено.

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#спорт
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