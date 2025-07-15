Семин: «Динамо» имеет все шансы на победу в чемпионате России

15 июля 2025, 16:47

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Семин заявил, что команда имеет все шансы завоевать чемпионский титул в новом сезоне РПЛ. В интервью Metaratings.ru он рассказал, что клуб укрепил состав и продемонстрировал отличную организацию.







«На мой взгляд, у «Динамо» очень большие шансы на первое место. Было хорошее укрепление состава, клуб великолепно организован», – сказал собеседник издания.