Семин: «Динамо» имеет все шансы на победу в чемпионате России
Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Семин заявил, что команда имеет все шансы завоевать чемпионский титул в новом сезоне РПЛ. В интервью Metaratings.ru он рассказал, что клуб укрепил состав и продемонстрировал отличную организацию.
«На мой взгляд, у «Динамо» очень большие шансы на первое место. Было хорошее укрепление состава, клуб великолепно организован», – сказал собеседник издания.Он также подчеркнул, что в последнее время у «бело-голубых» самый большой приток болельщиков на стадион. По его мнению, команда не просто может, а обязана выиграть чемпионат. В прошлом сезоне «бело-голубые» заняли пятое место, а перед началом нового их возглавил Валерий Карпин.
Первый матч «Динамо» проведет против «Балтики» на «ВТБ Арене». Встреча запланирована на 18 июля в 20:30 по московскому времени.