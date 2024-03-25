Генсекретарь РФС Митрофанов заявил о просьбах к УЕФА о допуске России

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о том, что сейчас осуществляются обращения к УЕФА о допуске России до ближайшего разумного цикла отбора.
«Рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, надо исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.
Он добавил, что несмотря на то, что попасть на чемпионат Европы в этом году уже не получится, Россия будет стремится попасть на следующие.
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