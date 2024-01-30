Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей

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Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт посчитала очень странным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.
«Для меня это очень странная история. Как я понимаю, о её допинге было известно заранее — почему тогда пустили ребёнка выступать? Почему не были соблюдены правила о неразглашении? Очень жалко, странно, что решение выносилось так долго и было принято исключительно по просьбам ISU и WADA, мнение нашей стороны не было принято во внимание», — отметила в беседе с Газета.ру Гербольдт.
Она пожелала Камиле сил, удачи и терпения в связи со всей этой ситуацией.
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