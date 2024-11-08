Гимнастки из Дмитрова завоевали две медали межрегиональных соревнований

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.
Дмитровские гимнастки успешно выступили на межрегиональных соревнованиях «Кубок Федерации по спортивной аэробике», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В состязаниях участвовали представители 12 регионов России, в том числе воспитанники отделения спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М. Б. М.». Анастасия Протасова заняла первое место в дисциплине «соло», а Елизавета Козодаева завоевала серебряную медаль.
Состязания проходили в Казани в рамках чемпионата и первенства города.
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«Поздравляем спортсменок и их тренера Наталью Викторовну Филоненко с заслуженными наградами! Ваши успехи – результат упорных тренировок, стремления к совершенству и огромного желания побеждать. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед», – сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
Состязания проходили в Казани в рамках чемпионата и первенства города.
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Лора Луганская