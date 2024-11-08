Каширских долголетов приглашают на занятия по дыхательной гимнастике

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Занятия по дыхательной гимнастике по методике А. Н. Стрельниковой проводят для членов клуба «Активное долголетие» в Кашире, эта гимнастика подходит для людей любого возраста и физической формы, она оздоровляет организм и повышает иммунитет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дыхательная гимнастика по Стрельниковой улучшает обмен веществ, кровоснабжение и лимфоток, восстанавливает нервную систему, укрепляет сосуды и сердце, исправляет осанку и повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям», — говорится в сообщении.Занятия по дыхательной гимнастике будут проходить 11, 13 и 15 ноября с полудня до 13:00 во дворце спорта «Юбилейный», а 14 ноября с 10:00 до 11:00 и с 11:00 до 12:00 — в Доме культуры имени Ленина. Запись открыта по телефону: +7 (49669) 28-147.
Читайте также:
Глава Каширы Шувалов проверил отопление в многоквартирных домах
Школьница из Каширы победила на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций
Самбистка из Каширы завоевала медаль первенства России
Лев Каштанов