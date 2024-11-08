Серпуховские пловцы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Казани

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Юные пловцы из Серпухова установили личные рекорды и вошли в топ-10 на Всероссийских соревнованиях в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Заключительный этап Mad Wave Challenge 2024 собрал более 1 тыс. участников. Серпухов представляли два воспитанника спортивной школы «Звезда» – Елена Камальдинова и Александр Ровба. Ребята установили личные рекорды и вошли в десятку сильнейших. При этом Ровба занял третье место в общем зачёте турнира среди юношей 11-13 лет», – говорится в сообщении.Он также был отмечен как один из самых талантливых юных пловцов региона. Тренирует ребят Оксана Семёнова.
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