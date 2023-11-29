Гимнастки из Щелково стали серебряными призерами Чемпионата мира

Фото: Евгения Корытько
Юные щелковские гимнастки завоевали серебро на Чемпионате мира по эстетической гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Чемпионат мира по эстетической гимнастике прошел в Казахстане. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 50 команд из 16 стран мира.
По итогам выступлений, команда «Никос» из Щелково выиграла серебро в возрастной категории от 8 до 10 лет.
Стоит отметить, что программу для гимнасток ставила заслуженный тренер России Сания Глызина.
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По итогам выступлений, команда «Никос» из Щелково выиграла серебро в возрастной категории от 8 до 10 лет.
«Дети на соревнованиях были бойцами, я сама выезжала на чемпионаты мира и я знаю, насколько трудно выступать и бороться, но дети показали себя с лучшей стороны. Эмоции, улыбки — всё настолько отточено, выполнено чётко, слаженно — они настоящая команда. Наверное, залог успеха – это ежедневные тренировки и отдача в полную силу», — поделилась тренер по эстетической гимнастике СШОР городского округа Щёлково Любовь Никулина.
Стоит отметить, что программу для гимнасток ставила заслуженный тренер России Сания Глызина.
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Мира Полтева