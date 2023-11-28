Жуковские гимнастки стали победительницами Чемпионата мира

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Воспитанницы спортивной школы «Метеор» из Жуковского одержали победу на Чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, соревнования проходили в Астане, республика Казахстан с 23 по 27 ноября.
Отмечается, что команда «Виктория» по итогам соревнований стала двукратным чемпионом первенства, команда «Виктория-Стрела» одержала победу первенства мира в командном зачёте, в то время как команда «Взлёт» стала серебряным призёром турнира.
При этом, спортсменок тренировали Зитта Букова, Татьяна Перевощикова и Эльвира Маркизова.
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Отмечается, что команда «Виктория» по итогам соревнований стала двукратным чемпионом первенства, команда «Виктория-Стрела» одержала победу первенства мира в командном зачёте, в то время как команда «Взлёт» стала серебряным призёром турнира.
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Мелисса Тимофеева