Гладилин озвучил главную задачу Станковича в «Спартаке»

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Бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.
«Заканчивается первый круг, и он должен будет подводить итоги. Пока тренер в поиске, потому что до конца не определен стартовый состав. Идёт очень большая ротация: 20 с лишним человек позиционируются как игроки стартового состава. Такого в командах с серьёзными задачами быть не может. Он должен определиться с составом и начать его наигрывать», — отметил в беседе с Газета.ру Гладилин.
До этого российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев допустил переход нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак» уже этой зимой.
«Насколько я знаю, переход Кордобы в «Спартак» может состояться этой зимой. Так думают представители Кордобы. Летом он мог оказаться в «Спартаке», но его агенты захотели большие подъёмные, клуб не был готов платить огромные деньги. Но думаю, что тут уже все будет зависеть от позиции «Спартака», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал для подписания кандидатуру полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.
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