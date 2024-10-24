«Спартак» рассматривал кандидатуру Антона Миранчука на трансфер летом

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«Спартак» рассматривал для подписания кандидатуру полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.
Как сообщает Metaratings.ru, до конкретных условий контракта и каких-либо переговоров дело так и не дошло. Сам клуб начал работать по другим спортсменам на трансфер, а футболист в статусе свободного агента перешёл в швейцарский «Сьон».
Ранее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма. Так он прокомментировал слова тренера Валерия Карпина о российском футболе, который идёт не туда.
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