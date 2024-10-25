Булыкин назвал Федотова отличным специалистом для «Рубина»

Владимир Федотов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Владимира Федотова на пост главного тренера «Рубина», отметив. Что с ним команда точно не пропадёт.
«Дела у «Рубина» действительно идут не очень хорошо, но мне кажется, Рахимов сумеет исправить ситуацию. Если же руководство смотрит в сторону Федотова, то оно не прогадает. Федотов — отличный специалист, поработавший в больших клубах. Он умеет добиваться результата. Точно не самый плохой вариант», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Ранее депутат Светлана Журова заявила, что готова помочь бывшему футболисту сборных СССР и России Александра Мостового при прохождении стажировки в Госдуме. Она отметила, что такой человек, как Мостовой, был бы очень полезен в законодательном органе страны.
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