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Булыкин назвал Федотова отличным специалистом для «Рубина»

25 октября 2024, 19:49
Владимир Федотов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Владимир Федотов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Владимира Федотова на пост главного тренера «Рубина», отметив. Что с ним команда точно не пропадёт.


«Дела у «Рубина» действительно идут не очень хорошо, но мне кажется, Рахимов сумеет исправить ситуацию. Если же руководство смотрит в сторону Федотова, то оно не прогадает. Федотов — отличный специалист, поработавший в больших клубах. Он умеет добиваться результата. Точно не самый плохой вариант», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что готова помочь бывшему футболисту сборных СССР и России Александра Мостового при прохождении стажировки в Госдуме. Она отметила, что такой человек, как Мостовой, был бы очень полезен в законодательном органе страны.

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Журова сделала неожиданное заявление о пользе Мостового в Госдуме
Журова заявила о готовности взять на стажировку в Госдуму Мостового
25 октября 2024, 19:39

Светлана Журова (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Депутат Светлана Журова заявила, что готова помочь бывшему футболисту сборных СССР и России Александра Мостового при прохождении стажировки в Госдуме.
Она отметила, что такой человек, как Мостовой, был бы очень полезен в законодательном органе страны.

«Мостовой был бы полезен в Госдуме, но захочет ли быть депутатом, это вопрос. Но в любом случае, пройти стажировку будет полезно. Я Сашу очень хорошо знаю. И готова ему все рассказать, показать и объяснить», – пояснила в беседе с «РБ Спорт» Журова.

Ранее депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА. Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит.

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Абаев раскрыл причины борьбы за первое место в РПЛ
Абаев прокомментировал игру «Зенита» в РПЛ
25 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/matimix

Бывший вратарь ряда российских клубов Илья Абаев заявил, что борьба за первое место в РПЛ разворачивается в том числе и потому, что «Зенит» не всегда играет в полную силу.
«Малком был очень сильным игроком. Его уход сказался на результатах «Зенита», но у команды все равно лучший состав в РПЛ. Так что результаты «Зенита» зависят от настроя ведущих футболистов. «Зенит» не в каждом матче играет в полную силу, поэтому у нас в чемпионате и возникает борьба за первое место», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Абаев.

Ранее спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что цели команды на сезон РПЛ остаются прежними – сохранить за собой место в Российской премьер-лиге.

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#рпл
#футбол
#спорт
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Раскрыты цели «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ
Спортдиректор «Акрона» Задоян объяснил цели команды на сезон РПЛ
25 октября 2024, 19:17

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что цели команды на сезон РПЛ остаются прежними – сохранить за собой место в Российской премьер-лиге.
«Глядя на текущее положение в таблице, можно говорить разные вещи. Но прошло чуть больше трети сезона, поэтому оценки делать рано. И уж тем более менять задачи. А задача у нас конкретная – сохранить место в РПЛ. Напрямую это позволяет сделать место от 12-го и выше», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Задоян.

Напомним, после 12-ти туров РПЛ «Акрон» занимает десятое место с 12 очками.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.

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#рпл
#спорт
#футбол
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Каширские спортсмены завоевали девять медалей на соревнованиях по кикбоксингу
25 октября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

С 18 по 20 октября в г. о. Троицк в Москве проходил открытый турнир по кикбоксингу «Путь воина». За городской округ Кашира выступали воспитанники Михаила Сергеевича Морозова, которые занимаются на базе спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева (Дворец спорта «Юбилейный»). Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Кикбоксинг является бесконтактным боевым видом спорта, который сочетает в себе элементы нескольких боевых искусств. Тут можно применять подсечки, удары ногами, как в карате и тхэквондо, клинч и работу коленями, как в тайском боксе, удары руками в голову, как в боксе. Универсальное направление относительно молодое — оно зародилось лишь в 70‑х годах XX века.

По результатам турнира в своих возрастных и весовых категориях спортсмены из Каширы продемонстрировали отличные результаты:

  • Далер Аминжонов – I место;
  • Анна Хололенко – II место;
  • Александра Субботина – II место;
  • Данила Семин – II место;
  • Павел Трушин – II место;
  • Рамазан Адуев – II место;
  • Матвей Канунов – II место;
  • Михаил Трунов – III место;
  • Алижон Ишбоев – III место.
Поздравляем спортсменов и инструктора по спорту с достигнутым результатом. Желаем побед и успехов на спортивном поприще!

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#турнир
#кашира
#городской округ
#спортсмены
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«Крылья советов» проиграли московскому «Динамо» в шестом туре Кубка России
Московский клуб «Динамо» обыграл «Крылья советов» в шестом туре Кубка России
24 октября 2024, 21:42

Фото: Риа Новости/ Алексей Филиппов

Футболисты клуба «Крылья советов» проиграли московскому «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Кубка России.
В гостевом поединке в Самаре «Динамо» выиграл футбольный матч у «Крылья Советов» со счётом 6:3, сообщает «RT».

Игроки «Динамо» Ярослав Гладышев, Денис Макаров и Лука Гагнидзе забили по одному голу. Из самарской команды по мячу забили Бенхамин Гарре, Илья Шапонов и Томас Гальдамес.

«Бело-голубые» оказались на втором месте в турнирной таблице группы «А», набрав одиннадцать очков. У проигравшей команды «Крылья Советов» осталось два очка. Немного ранее команда потеряла возможность выйти на плей-офф.

Сборная московской команды «Динамо» встретится на футбольном поле с «Локомотивом» на матче в плей-оффе в рамках Пути РПЛ.

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Алдонин предрёк успех встречи сборной России с Сирией в Волгограде
24 октября 2024, 20:54

Фото: iStock/master1305

Бывший футболист сборной России и воспитанник «Ротора» Евгений Алдонин высказал мнение о том, что товарищеский матч сборной России с Сирией будет принят очень успешно.
Он также пожелал нашей национальной сборной победы.

«Матч сборной России для Волгограда – большой праздник. Уверен, что встреча с Сирией будет принята болельщиками на ура. Южный регион, с погодой должно быть все хорошо. Надеемся, что с полем тоже. Ждём полные трибуны и поддержки национальной команды. Вне зависимости от соперника, игра за сборную для любого футболиста – определенный статус. Не сомневаюсь, что команда продемонстрирует очень хорошую самоотдачу и желание. Надо побеждать», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде 19 ноября.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.

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Кечинов выразил уверенность в великолепном шансе «Локомотива» обыграть «Зенит»
24 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.
«У «Локомотива» есть великолепный шанс обыграть «Зенит». Молодые ребята, все быстрые, техничные, если они выберут правильную схему и тактику, то шансы на успех очень хорошие. Я думаю, они отдадут территориальное преимущество и владение мячом «Зениту» и будут уповать на быстрые ответные атаки. А у «Локо» есть игроки, которые прекрасно умеют распоряжаться свободными зонами», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кечинов.

Он добавил, что, если бы «Локомотив» в этом матче одержал победу над «Зенитом», это было бы великолепно. При этом специалист допустил и иные сценарии исхода предстоящей игры.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 27 октября.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявлял, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.

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#спорт
#тренер
#матч
#спартак
#игры
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«Спартак» рассматривал кандидатуру Антона Миранчука на трансфер летом
24 октября 2024, 20:31

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

«Спартак» рассматривал для подписания кандидатуру полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.
Как сообщает Metaratings.ru, до конкретных условий контракта и каких-либо переговоров дело так и не дошло. Сам клуб начал работать по другим спортсменам на трансфер, а футболист в статусе свободного агента перешёл в швейцарский «Сьон».

Ранее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма. Так он прокомментировал слова тренера Валерия Карпина о российском футболе, который идёт не туда.

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#футболист
#спорт
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Стало известно, сколько «Спартак», «Зенит» и ЦСКА заработали в Кубке России
Три клуба заработали почти 80 млн рублей в Кубке России
24 октября 2024, 20:19

Фото: iStock/efks

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА завершили групповой этап Кубка России с пятью победами и суммарно заработали минимум 76,7 млн рублей. Такие подсчёты провело издание Metaratings.ru.
Так, по подсчётам редакции, по 47,5 млн рублей клубы получат за пять побед команды получат, ещё 19,74 млн будет получено ими за участие на групповой стадии, ещё 9,45 млн рублей они заработают в плей-офф.

Однако отмечается, что больше всех заработал «Локомотив», одержав шесть побед и заработав минимум 86,19 млн рублей.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов. Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.

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