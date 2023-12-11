Глава Минспорта Татарстана Леонов: «Мы хотим сделать Игры БРИКС открытыми»

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«Самое главное для нас — сформировать хороший продукт с точки зрения основного турнира, так как никогда у нас турниры такого формата и масштаба не проводились. С января БРИКС планируется расширить. Тем более, мы хотим сделать Игры открытыми и пригласить еще порядка 60 стран», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Леонов.
Он также добавил, что ряд стран уже дали обратную связь и заявили о готовности приехать на Игры.
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