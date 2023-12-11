Подмосковные фигуристы выиграли Кубок Первого канала среди юниоров

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В кубке приняли участие команды «Лезвие славы» и «Конек удачи».Спортсмены выступали в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду., кроме этого программа состояла из выступлений команд по системе командного турнира ISU.
По итогам выступлений команда Артема и Анны стала обладателем золотых медалей Кубка Первого канала среди юниоров.
Стоит отметить, что турнир «Тинькофф Кубок Первого канала» проходил в новом командном формате для юниоров-фигуристов.
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