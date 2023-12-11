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Подмосковные фигуристы выиграли Кубок Первого канала среди юниоров

11 декабря 2023, 10:59
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Золотую медаль на Кубке Первого канала среди юниоров по фигурному катанию на коньках завоевали подмосковные спортсмены. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования «Тинькофф Кубок Первого канала» проходили в Калуге во Дворце спорта «Центральный» с 7 по 10 декабря.

В кубке приняли участие команды «Лезвие славы» и «Конек удачи».Спортсмены выступали в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду., кроме этого программа состояла из выступлений команд по системе командного турнира ISU.


Капитаном команды «Лезвие славы» был Артем Фролов с Подмосковья. Также в его команде было подмосковная фигуристка Анна Коломенская, с которой они выступали в паре.

По итогам выступлений команда Артема и Анны стала обладателем золотых медалей Кубка Первого канала среди юниоров.

Стоит отметить, что турнир «Тинькофф Кубок Первого канала» проходил в новом командном формате для юниоров-фигуристов.

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#фигурное катание
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Подмосковная спортсменка приняла участие в первом в истории бою на льду
11 декабря 2023, 11:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Жительница Московской области приняла участие в первом в истории бою на льду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
10 декабря в Москве на Ледовой арене стадиона «Динамо» имени Льва Яшина состоялся открытый международный турнир «За Родину» по боям на льду.

Всего в соревнованиях приняли участие 16 спортсменов. В первом в истории среди женщин бое на льду в перчатках 4 унции честь Московской области представляла Валентина Каримова из Чехова. Она соревновалась против представительницы Москвы в легком весе.

Кроме этого, в этот же день на «ВТБ Арене» прошли поединки среди мужчин. Московскую область представляли Кирилл Круглов в среднем весе из городского округа Мытищи и Никита Ануфриенко из городского округа Электросталь.

Стоит отметить, что следующий турнир по боям на льду состоится в начале 2024-го года.

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Подмосковная сборная по кёрлингу заняла третье место на Кубке России
11 декабря 2023, 11:22

Фото: Минспорт МО

Подмосковные кёрлингисты завоевали бронзу на Кубке России по среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За сборную Подмосковья выступили Александр Ерёмин, Михаил Васьков, Алексей Куликов, Пётр Кузнецов и Алексей Тузов. На турнире они одержали шесть побед. В матче за третье место кёрлингисты из Московской области обыграли сборную команду Красноярского края со счётом 7:4.
 
Кубок страны выиграли участники из Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Краснодарского края.
 
Соревнования проходили в Сочи, в них участвовали 16 сборных команд. С 9 по 16 декабря там также проходит Кубок России по кёрлингу среди женских команд.
 
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Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по фехтованию
11 декабря 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные фехтовальщики стали победителями и призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет проходило в спорткомплексе «Сириус Арена» в Краснодарском крае с 1 по 10 декабря.


 В соревнованиях приняли участие свыше 1000 спортсменов со всех регионов России.


По итогам турнира сборная Московской области в общей сложности завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали первенства.

В женском зачете в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах до 15 лет победу одержали Арина Тешева из Дубны, Виктория Раменскова из Бронниц, Лина Кашенцева из  Звенигорода и София Аверченкова из Химок. На втором месте расположились Эвелина Никитюк из Долгопрудного, Анна Микелова из Дубны, Снежана Каменская из Воскресенска и Мария Долгополова из Звенигорода. Также в личных соревнованиях до 15 лет Мария Долгополова и Полина Валикова из Химок стали бронзовыми призерами.

Кроме этого, в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди юношей до 15 лет обладателем бронзы стал Аркадий Кардава из Лобни. Также бронзу выиграли Егор Смирнов из Бронниц, Артём Карпунин из Воскресенска, Аркадий Кардава из Химок и Максим Александров из Лобни в командном зачете.

Стоит отметить, что в соревнованиях по фехтованию на саблях среди юношей Подмосковье завоевали сразу бронзу благодаря Владиславу Стародубцеву, Арсению Лазареву, Савелию Лазареву из Химок и Павлу Кадыгрову из Долгопрудного. Также Владислав Стародубцев вышел в финал индивидуального зачёта и стал серебряным призером.

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Матч чемпионата Испании по футболу отменили из-за смерти болельщика на трибунах
10 декабря 2023, 21:10

Фото: iStock/alvarobueno

Матч между «Гранадой» и «Атлетиком» в рамках чемпионата Испании по футболу был отменён из-за внезапной смерти болельщика. Об этом сообщает пресс-служба второго ФК на своём сайте.
Отмечается, что в самом начале первого тайма матча, который проходил в Гранаде, голкипер «Атлетика» Унаи Симон сообщил судье о происшествии на трибунах. Обе команды покинули поле, пока врачи пытались спасти болельщика, у которого произошла остановка сердца. 

Обе команды выразили соболезнования семье зрителя, которого не удалось спасти. 

В ближайшее время будет объявлена дата и время возобновления игры. Отмечается, что она остановилась со счётом 1:0 в пользу «Атлетика». 

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Подмосковные Люберцы стали главной площадкой массового турнира по единоборствам
10 декабря 2023, 15:49

Фото: пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Московской области

Более 4,5 тысячи человек в 15 городах стали участниками уникального турнира по единоборствам, проводимого в формате телемоста. Центральной площадкой соревнований стал Дворец спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах.
Организаторами турнира выступили министерство физической культуры и спорта Московской области и спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Соревнования приурочены к Дню Героев Отечества и посвящены участникам специальной военной операции.

                                                                                                    
                                           Фото: пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Московской области

В люберецком Дворце спорта собрались более 250 представителей различных видов спортивных единоборств. В разных городах России площадками соревнований одновременно стали спортивные объекты и стадионы. Связь с ними на протяжении всего турнира поддерживалась в режиме телемоста. Одновременно с Люберцами соревновались атлеты в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Владивостоке, Улан-Удэ, Вельске Архангельской области, Воронеже, Скадовске Херсонской области, Мелитополе, Керчи и Евпатории в Крыму, Волгограде, Астрахани, Новороссийске и Севастополе.


                                                 Фото: пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Московской области

В Люберцах прошли соревнования по рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Зрители и участники соревнований писали письма российским бойцам, которые затем будут переданы в зону СВО. Турнир объединил представителей разных спортивных федераций нашей страны.


                                                    Фото: пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Московской области

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Российский боксер стал чемпионом мира по версии WBA
Россиянин Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
10 декабря 2023, 00:56

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Российский боксер Евгений Тищенко добился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Тищенко одержал победу нокаутом в шестом раунде над немецким соперником Леоном Хартом в поединке в весовой категории до 101,6 килограмм.

Схватка проходила на турнире IBA Champions Night, который прошел в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

У 32-летнего Тищенко, знаменитого олимпийским чемпионством в 2016 году в весовой категории до 91 килограмма, теперь 13 побед, из которых восемь были завоеваны нокаутом, при единственном поражении. У его 35-летнего соперника Харта на счету 22 победы, шесть поражений и одна ничья.

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Сербская «Црвена Звезда» побила многолетний рекорд домашних побед подряд
09 декабря 2023, 22:00

Фото: istockphoto/Rost-9D

Футбольная команда «Црвена Звезда» побила рекорд по домашним победам подряд, долгие годы принадлежавший мадридскому «Реалу». Клуб из Белграда обыграл на своей площадке команду «Младость Лучани» со счетом 3:1 и эта победа стала для сербов 122-й.
Достижение испанцев, которое было установлено в далёкий уже период с 1957 по 1965 год, составляет 121 игру подряд без поражений на своём стадионе, передает сетевое издание «Sports.ru». Справедливости ради следует отметить, что чемпионат испанской «Ла Лиги» значительно сильнее, чем соревнования в рамках сербского клубного чемпионата, да и конкуренцию грандам в Испании могут составить гораздо больше команд.

Последний раз «Црвена Звезда» проигрывала на своём стадионе в 2017 году. Если тенденция наличия единственного сильного клуба в стране сохранится, рекорд белградской команды может растянуться на долгие годы.

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Мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом проиграла в Бундеслиге «Айнтрахту»
09 декабря 2023, 21:27

Фото: istockphoto/Rost-9D

Многолетний лидер немецкого футбола мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом проиграла в матче Бундеслиги середнякам из Франкфурта-на-Майне. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Айнтрахта»
Ещё одним своеобразным рекордом стало то, что мюнхенский клуб пропустил три мяча в первом тайме впервые за последние 19 лет. До этого такое же событие произошло в далёком уже 2004 году. Тогда три гола в ворота «Баварии» ещё до перерыва отгрузил бременский «Баварии». Теперь ситуация повторилась. У «Айнтрахта» отличились Омар Мармош, Жуниор Дина Эбимбе и Хуго Ларссон. В самом конце первого тайма, на 44-й минуте, один мяч сумел отыграть капитан мюнхенцев Йозуа Киммих.

Франкфуртцы не остановились на этом. После перерыва сначала ещё один гол забил Эбимбе, а ближе к концу встречи «контрольный выстрел» произвёл Ансгар Кнауфф. Псле 13 туров знаменитый клуб из Мюнхена занимает только вторую строчку в турнирной таблице с 32 очками, отставая от лидирующего «Байера» на три балла. «Айнтрахт» с 21 очком идет на седьмой позиции.

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Мировой рекордсмен в плавании Колесников отказался участвовать в Олимпиаде
09 декабря 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.
Во Всероссийской федерации плавания изначально назвали условия МОК и World Aquatics (Международная федерация плавания - прим. ред.) невозможными для пловцов из России, напоминает сайт «Матч ТВ». Колесников в целом одобрил решение МОК допустить россиян и белорусов до международных состязаний в нейтральном статусе. Но тут же уточнил, что лично для себя он считает такие критерии допуска неприемлемыми.

«Я искренне радоваться буду за тех ребят, которые готовы сделать такой шаг ради поездки на Олимпиаду. Никого не осуждаю и не собираюсь даже. Но лично я на это пойти не могу», — сказал знаменитый российский чемпион.

Можно вспомнить слова президента IBA (Международная боксёрская ассоциация - прим. ред.) Умара Кремлёва, который сказал, что невозможность атлета выступать на соревнованиях под флагом родной страны и слушать гимн в случае победы унижает его достоинство. Как видно, Климент Колесников как раз из этой категории спортсменов.

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