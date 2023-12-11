Подмосковная спортсменка приняла участие в первом в истории бою на льду

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всего в соревнованиях приняли участие 16 спортсменов. В первом в истории среди женщин бое на льду в перчатках 4 унции честь Московской области представляла Валентина Каримова из Чехова. Она соревновалась против представительницы Москвы в легком весе.
Стоит отметить, что следующий турнир по боям на льду состоится в начале 2024-го года.
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