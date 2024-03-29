Глава МОК Бах: Украина и Россия не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже

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Российская и украинская сторона не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Таким образом, подведён итог казавшимся бесконечными дискуссиям о допуске спортсменов из России к Олимпиаде.
Как отметил глава МОК, взгляды на ситуацию с допуском на Олимпиаду российских атлетов по-прежнему очень разные. Одни считают, что применение санкций в отношении спортсменов из России носит избыточный характер, другие — что оно недостаточно. Томас Бах подчеркнул, что такой разброс мнений зачастую свидетельствует о том, что принятое решение как раз и является единственно верным.
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Александр Бойцов